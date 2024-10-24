Основной угрозой для Сумщины сейчас являются систематические воздушные атаки врага, самыми массированными средствами поражения стали FPV-дроны, - ОВА
Для Сумской области сегодня основной угрозой являются воздушные атаки, которые систематически осуществляет враг. Больше всего от обстрелов страдают Сумской и Шосткинский районы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.
"За 2024 год в десятки раз возросло количество авиационных ударов, в сотни раз - применение КАБов. За этот год пострадали 625 человек, из них 42 ребенка. Эти цифры показывают насколько масштабные удары осуществляет враг по территории Сумщины", - отметил он.
По словам начальника ОВА, больше всего страдают от обстрелов громады Сумского и Шосткинского районов. Так, например, за минувшие сутки враг совершил 43 обстрела.
Кроме того, враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры, в частности, энергетической системы. В частности, вчера был нанесен удар по одной из подстанций в Сумском районе и без света остались более 21 000 потребителей. По состоянию на сейчас из-за боевых действий без света остается более 7 тыс. абонентов в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от границы
Артюх отметил, что самыми массированными средствами поражения по Сумской области являются FPV-дроны.
"Враг меняет тактику сейчас, он бьет FPV-дронами не только по мирным жителям и объектам инфраструктуры, но и по аварийно-спасательным службам - ГСЧС, энергетикам. Сейчас фиксируются мероприятия диверсионных групп противника на территорию до 5 километров. Благодаря действиям Вооруженных Сил они уничтожаются, но угроза для гражданского населения существует и с этой стороны", - добавил начальник ОВА.
Также он сообщил, что для защиты объектов критической инфраструктуры Сумскую область усиливают средствами ПВО: "И сегодня мы фиксируем фактически 400 воздушных целей врага были уничтожены на Сумщине, из них в октябре - 65 воздушных целей (шахедов). То есть эффективность ПВО растет".
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