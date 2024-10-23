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Оккупанты 39 раз обстреливали Сумщину в течение дня

Обстріли Сумщини (фото ілюстративне)

23 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Великописаревская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (45 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов), КАБ (2 взрыва).
  • Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).

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  • Хотинская громада: 29 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (типа "Герань-2"). Поврежден объект критической инфраструктуры и произошло возгорание сухой растительности. Кроме того, были обстрел FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс взрывных устройств с БпЛА (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: враг ударил из минометов (2 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва).
  • Свесская громада: нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), обстрел РСЗО (6 взрывов).
  • Шалигинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

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Автор: 

обстрел (27913) Сумская область (3337)


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23.10.2024 23:08 Ответить
 
 