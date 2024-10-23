Оккупанты 39 раз обстреливали Сумщину в течение дня
23 октября россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Великописаревская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (45 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов), КАБ (2 взрыва).
- Миропольская громада: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).
- Хотинская громада: 29 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (типа "Герань-2"). Поврежден объект критической инфраструктуры и произошло возгорание сухой растительности. Кроме того, были обстрел FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс взрывных устройств с БпЛА (1 взрыв).
- Эсманьская громада: враг ударил из минометов (2 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва).
- Свесская громада: нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), обстрел РСЗО (6 взрывов).
- Шалигинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (4 взрыва).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
інвалідпенсіонер Володимир Миколайович спить уже... Статисти працюють!