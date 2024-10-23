Взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского БПЛА на Сумщине. ФОТО

В Сумской области обнаружили обломки сбитого БПЛА самолетного типа, боевая часть которого не взорвалась при падении. Мобильная группа управления взрывотехнической службы обезвредила боевую часть сбитого силами обороны Украины ударного беспилотного летательного аппарата россиян.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после ежедневных авиационных ударов армии России по Украине, в полицию поступают сообщения от граждан об обнаружении ими сбитых вражеских беспилотников, боевые части которых не сработали.

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Так, сегодня в одном из районов Сумской области были обнаружены обломки сбитого БПЛА самолетного типа, боевая часть которого не взорвалась при падении. Проведя осмотр обломков беспилотника, взрывотехники полиции обезвредили его боевую часть и вывезли взрывчатку в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

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