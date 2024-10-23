РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14261 посетитель онлайн
Новости Фото
810 0

Взрывотехники обезвредили боевую часть вражеского БПЛА на Сумщине. ФОТО

В Сумской области обнаружили обломки сбитого БПЛА самолетного типа, боевая часть которого не взорвалась при падении. Мобильная группа управления взрывотехнической службы обезвредила боевую часть сбитого силами обороны Украины ударного беспилотного летательного аппарата россиян.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после ежедневных авиационных ударов армии России по Украине, в полицию поступают сообщения от граждан об обнаружении ими сбитых вражеских беспилотников, боевые части которых не сработали.

Уламки ворожого БпЛА на Сумщині

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывотехники обезвредили боевую часть сбитого вражеского беспилотника "Герань-2" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Так, сегодня в одном из районов Сумской области были обнаружены обломки сбитого БПЛА самолетного типа, боевая часть которого не взорвалась при падении. Проведя осмотр обломков беспилотника, взрывотехники полиции обезвредили его боевую часть и вывезли взрывчатку в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

Уламки ворожого БпЛА на Сумщині

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киевской области саперы ГСЧС изъяли остатки ракеты X-55. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3767) Нацполиция (16562) Сумская область (3330) сапер (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 