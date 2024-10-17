РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11797 посетителей онлайн
Новости Фото
2 925 2

В Киевской области саперы ГСЧС изъяли остатки ракеты X-55. ФОТО

На Київщині вилучили залишки ракети X-55

В Киевской области саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки авиационной крылатой ракеты Х-55.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

В Вышгородском районе Киевщины саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли безопасные остатки авиационной крылатой ракеты Х-55.

Как отмечается, большой подозрительный предмет нашли жители одного из населенных пунктов и обратились за помощью.

Смотрите также: Водолазы-саперы достали обломки "Шахеда" из Днепра возле Киева. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Київщині вилучили залишки ракети X-55

"Увидели подозрительный предмет: остановитесь, не трогайте его, звоните 101", - обратились в ГСЧС к гражданам.

Автор: 

Киевская область (4190) ГСЧС (5003) сапер (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бережіть себе, хлопчики. Бог у поміч
показать весь комментарий
17.10.2024 21:16 Ответить
Це та Х-55, що Кучма віддав, а тепер сам прохолоджується по закордонних мандрах?
показать весь комментарий
19.10.2024 09:14 Ответить
 
 