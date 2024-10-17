В Киевской области саперы ГСЧС изъяли остатки ракеты X-55. ФОТО
В Киевской области саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки авиационной крылатой ракеты Х-55.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
В Вышгородском районе Киевщины саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли безопасные остатки авиационной крылатой ракеты Х-55.
Как отмечается, большой подозрительный предмет нашли жители одного из населенных пунктов и обратились за помощью.
"Увидели подозрительный предмет: остановитесь, не трогайте его, звоните 101", - обратились в ГСЧС к гражданам.
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Чайка Київ
показать весь комментарий17.10.2024 21:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Вазианский
показать весь комментарий19.10.2024 09:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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