В Киевской области саперы ГСЧС изъяли остатки ракеты X-55. ФОТО

В Киевской области саперы ГСЧС изъяли безопасные остатки авиационной крылатой ракеты Х-55.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

В Вышгородском районе Киевщины саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли безопасные остатки авиационной крылатой ракеты Х-55.

Как отмечается, большой подозрительный предмет нашли жители одного из населенных пунктов и обратились за помощью.

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"Увидели подозрительный предмет: остановитесь, не трогайте его, звоните 101", - обратились в ГСЧС к гражданам.