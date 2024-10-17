На Київщині сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55. ФОТО

У Київській області сапери ДСНС вилучили безпечні залишки авіаційної крилатої ракети Х-55.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

У Вишгородському районі Київщини сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили безпечні залишки авіаційної крилатої ракети Х-55.

Як зазначається, великий підозрілий предмет знайшли мешканці одного з населених пунктів та звернулися по допомогу.

Також дивіться: Водолази-сапери дістали уламки "Шахеда" з Дніпра біля Києва. ФОТОрепортаж

"Побачили підозрілий предмет: зупиніться, не чіпайте його, телефонуйте 101", - звернулися в ДСНС до громадян.