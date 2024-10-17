На Київщині сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55. ФОТО
У Київській області сапери ДСНС вилучили безпечні залишки авіаційної крилатої ракети Х-55.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.
У Вишгородському районі Київщини сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили безпечні залишки авіаційної крилатої ракети Х-55.
Як зазначається, великий підозрілий предмет знайшли мешканці одного з населених пунктів та звернулися по допомогу.
"Побачили підозрілий предмет: зупиніться, не чіпайте його, телефонуйте 101", - звернулися в ДСНС до громадян.
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Чайка Київ
показати весь коментар17.10.2024 21:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Вазианский
показати весь коментар19.10.2024 09:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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