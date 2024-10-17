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На Київщині сапери ДСНС вилучили залишки ракети X-55. ФОТО

На Київщині вилучили залишки ракети X-55

У Київській області сапери ДСНС вилучили безпечні залишки авіаційної крилатої ракети Х-55.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

У Вишгородському районі Київщини сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили безпечні залишки авіаційної крилатої ракети Х-55.

Як зазначається, великий підозрілий предмет знайшли мешканці одного з населених пунктів та звернулися по допомогу.

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На Київщині вилучили залишки ракети X-55

"Побачили підозрілий предмет: зупиніться, не чіпайте його, телефонуйте 101", - звернулися в ДСНС до громадян.

Автор: 

Київська область (4086) ДСНС (5148) сапер (204)


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Бережіть себе, хлопчики. Бог у поміч
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17.10.2024 21:16 Відповісти
Це та Х-55, що Кучма віддав, а тепер сам прохолоджується по закордонних мандрах?
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19.10.2024 09:14 Відповісти
 
 