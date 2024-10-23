Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БпЛА на Сумщині. ФОТО

У Сумській області виявили уламки збитого БПЛА літакового типу, бойова частина якого не вибухнула під час падіння. Мобільна група управління вибухотехнічної служби знешкодила бойову частину збитого силами оборони України ударного безпілотного літального апарату росіян.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після щоденних авіаційних ударів армії Росії по Україні, до поліції надходять повідомлення від громадян про виявлення ними збитих ворожих безпілотників, бойові частини яких не спрацювали.

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Так, сьогодні в одному з районів на Сумщині було виявлено уламки збитого БПЛА літакового типу, бойова частина якого не вибухнула під час падіння. Провівши огляд уламків безпілотника, вибухотехніки поліції знешкодили його бойову частину та вивезли вибухівку в безпечне місце для подальшого знищення.

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