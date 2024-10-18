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Вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого ворожого безпілотника "Герань-2" на Сумщині. ФОТОрепортаж

Мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Сумській області знешкодила бойову частину чергового збитого силами оборони України ударного БпЛА росіян.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 17 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що у полі громадяни виявили збитий ворожий безпілотник. За вказаними координатами вирушила мобільна група співробітників управління вибухотехнічної служби.

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Знешкоджено бойову частину БпЛА "Герань-2"

Оглянувши пошкоджений БПЛА, вибухотехніки поліції провели знешкодження його бойової частини та вивезли вибухівку в безпечне місце для знищення.

Знешкоджено бойову частину БпЛА "Герань-2"

Автор: 

безпілотник (4315) Сумська область (3848) сапер (204)


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Так кабмін же дозволив на місті знищувати. Бережіть саперів!
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18.10.2024 18:39 Відповісти
А двигатель куда пропал? Он между прочим 15 тысяч долларов стоит.
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18.10.2024 23:59 Відповісти
К стати, если рассказать оркам сколько стоит двигатель от шахеда, количество запусков должно резко сократиться.
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19.10.2024 00:01 Відповісти
 
 