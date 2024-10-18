Вибухотехніки знешкодили бойову частину збитого ворожого безпілотника "Герань-2" на Сумщині. ФОТОрепортаж

Мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Сумській області знешкодила бойову частину чергового збитого силами оборони України ударного БпЛА росіян.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 17 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що у полі громадяни виявили збитий ворожий безпілотник. За вказаними координатами вирушила мобільна група співробітників управління вибухотехнічної служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині піротехніки знешкодили ворожу авіаційну ракету Х-59. ФОТОрепортаж

Оглянувши пошкоджений БПЛА, вибухотехніки поліції провели знешкодження його бойової частини та вивезли вибухівку в безпечне місце для знищення.