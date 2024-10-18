Взрывотехники обезвредили боевую часть сбитого вражеского беспилотника "Герань-2" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мобильная группа управления взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Сумской области обезвредила боевую часть очередного сбитого силами обороны Украины ударного БпЛА россиян.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в поле граждане обнаружили сбитый вражеский беспилотник. По указанным координатам отправилась мобильная группа сотрудников управления взрывотехнической службы.

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Осмотрев поврежденный БПЛА, взрывотехники полиции провели обезвреживание его боевой части и вывезли взрывчатку в безопасное место для уничтожения.