Взрывотехники обезвредили боевую часть сбитого вражеского беспилотника "Герань-2" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мобильная группа управления взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Сумской области обезвредила боевую часть очередного сбитого силами обороны Украины ударного БпЛА россиян.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в поле граждане обнаружили сбитый вражеский беспилотник. По указанным координатам отправилась мобильная группа сотрудников управления взрывотехнической службы.
Осмотрев поврежденный БПЛА, взрывотехники полиции провели обезвреживание его боевой части и вывезли взрывчатку в безопасное место для уничтожения.
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boris petrik
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