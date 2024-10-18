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Взрывотехники обезвредили боевую часть сбитого вражеского беспилотника "Герань-2" на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мобильная группа управления взрывотехнической службы ГУ Нацполиции в Сумской области обезвредила боевую часть очередного сбитого силами обороны Украины ударного БпЛА россиян.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в поле граждане обнаружили сбитый вражеский беспилотник. По указанным координатам отправилась мобильная группа сотрудников управления взрывотехнической службы.

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Знешкоджено бойову частину БпЛА "Герань-2"

Осмотрев поврежденный БПЛА, взрывотехники полиции провели обезвреживание его боевой части и вывезли взрывчатку в безопасное место для уничтожения.

Знешкоджено бойову частину БпЛА "Герань-2"

Автор: 

беспилотник (3752) Сумская область (3309) сапер (145)


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Так кабмін же дозволив на місті знищувати. Бережіть саперів!
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18.10.2024 18:39 Ответить
А двигатель куда пропал? Он между прочим 15 тысяч долларов стоит.
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18.10.2024 23:59 Ответить
К стати, если рассказать оркам сколько стоит двигатель от шахеда, количество запусков должно резко сократиться.
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19.10.2024 00:01 Ответить
 
 