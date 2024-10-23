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Окупанти 39 разів обстрілювали Сумщину протягом дня

Обстріли Сумщини (фото ілюстративне)

23 жовтня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Великописарівська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (45 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів), КАБ (2 вибухи).
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (5 вибухів), обстріли з мінометів (12 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Читайте: Вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого БпЛА на Сумщині. ФОТО

  • Хотінська громада: 29 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу "Герань-2"). Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та відбулося загорання сухої рослинності. Крім того, були обстріл FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух).
  • Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи).
  • Свеська громада: завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), обстріл РСЗВ (6 вибухів).
  • Шалигинська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

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Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882)


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23.10.2024 23:08 Відповісти
 
 