Рашисти вдарили по енергетичному об’єкту на Сумщині: були знеструмлення
Сьогодні, 23 жовтня 2024 року, війська РФ завдали удару по одному з енергетичних об'єктів на Білопільщині Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр АТ "Сумиобленерго".
Як зазначається, внаслідок цього було знеструмлено понад 21 тис. споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях.
"Загалом станом на 12 годину 23 жовтня більше 8 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії росії проти України. Найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади", - наголошують в обленерго.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні над Сумщиною було знищено 19 "Шахедів".
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