Взаємне припинення ударів по енергоінфраструктурі призведе до завершення гарячої фази війни, - Зеленський

Домовленість між Україною та РФ щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могла б стати першим кроком на шляху до завершення гарячої фази війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Зокрема, глава держави зазначив, що йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами стало б сигналом про те, що Росія, можливо, готова припинити війну.

Зеленський вважає, що якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації конфлікту.

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Ми побачили під час першого Саміту (Саміт миру. - Ред.), що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.

"У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО", - повідомив президент.