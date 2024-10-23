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Новини Війна
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Взаємне припинення ударів по енергоінфраструктурі призведе до завершення гарячої фази війни, - Зеленський

Удари по енергетичній інфраструктурі

Домовленість між Україною та РФ щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могла б стати першим кроком на шляху до завершення гарячої фази війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Зокрема, глава держави зазначив, що  йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами стало б сигналом про те, що Росія, можливо, готова припинити війну.

Зеленський вважає, що якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації конфлікту.

Також читайте: Енергосистема України входить в зиму з найвищим можливим рівнем готовності, - Галущенко

Ми побачили під час першого Саміту (Саміт миру. - Ред.), що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.

"У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО", - повідомив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) енергетика (2615)


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Топ коментарі
+40
Воно дурне чи падлюка?
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23.10.2024 07:08 Відповісти
+39
Три в одному. Ще й дебіл.
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23.10.2024 07:11 Відповісти
+23
Щось я не чув про знищені кацапські ТЕЦ.
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23.10.2024 07:23 Відповісти
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Воно дурне чи падлюка?
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23.10.2024 07:08 Відповісти
Три в одному. Ще й дебіл.
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23.10.2024 07:11 Відповісти
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23.10.2024 09:37 Відповісти
Воно - гнидне падло.
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23.10.2024 09:41 Відповісти
Дурна падлюка.
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23.10.2024 07:13 Відповісти
Зрадник
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23.10.2024 09:12 Відповісти
Зеленський дуже розумна людина. Він зараз будує своє майбутнє.
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23.10.2024 07:15 Відповісти
Та я вже бачу його майбутнє. Спочатку єрмак його пограбує, а потім грохне. Після того, що Зелений виродок натворив, безпечного місця на Землі в нього не має.
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23.10.2024 07:21 Відповісти
Є. Госдума РФ.
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23.10.2024 07:23 Відповісти
кацапи його ще швидше відправлять до Ківи
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23.10.2024 07:25 Відповісти
А що він їм поганого зробив?
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23.10.2024 07:30 Відповісти
Публічно закликав вбивати русню.
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23.10.2024 07:32 Відповісти
Зеленський актор. Ти впевнений що сценарій йому не в Кремлі пишуть?
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23.10.2024 07:35 Відповісти
Сценарій може і пишуть, але більшість кацапів про то не знають, і ненавидять зеленого виродка люто. Якийсь херой сво просто грохне зелупу в темному переході і кінець історії.
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23.10.2024 07:43 Відповісти
Або ж в Кремлі вручать зірку Героя РФ і по тб скажуть що він полковник, позивний Буратіно.
І кацапи знову будуть з захватом дивитися ;Сватів;.
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23.10.2024 07:56 Відповісти
В такому разі, його однозначно грохнуть українці. Як не крути, виходить Зесрака.
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23.10.2024 10:18 Відповісти
При цьому пуйло буде зовсім не проти позбавитись Зеобузи, нащо йому придурок, який заведе собі блог, і буде там свої мемуари публікувати, від яких тхне воєнними злочинами на всю планету. А він блог заведе, і в фейсбукі і в твіттері бо він кончений, і досі не розуміє, де він знаходиться.
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23.10.2024 10:24 Відповісти
Використаний преЗерватив викидають ...
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23.10.2024 14:30 Відповісти
Губернатора єрєф?
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23.10.2024 07:22 Відповісти
вибирали всім народом, найгіршого з найгірших.
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23.10.2024 07:34 Відповісти
Це мабуть отой секретний пункт Плану Перемоги
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23.10.2024 08:28 Відповісти
Якесь маніакальне бажання зазирнути пуйлу в очі.
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23.10.2024 07:11 Відповісти
він хоче зустрічі з куратором без посередників, а то в лідора є підозра, що єрмак, як посередник дурить його.
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23.10.2024 07:29 Відповісти
Проста пєрєстать стрєлять?Ах@ітєльний план.Х@йло або етом знаєт?
Єрмак,зменш трохи дозу Зегеварі.
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23.10.2024 07:14 Відповісти
Пане Олеже ! За "ЗЕгевару" - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
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23.10.2024 09:45 Відповісти
"...припинення ударів по енергоінфраструктурі..." Джерело:

По житловому сектору можна!
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23.10.2024 07:14 Відповісти
"...ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру,..." Джерело:

А на що ВИ нападаєте?
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23.10.2024 07:19 Відповісти
Щось я не чув про знищені кацапські ТЕЦ.
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23.10.2024 07:23 Відповісти
Пафосна назва - енергоструктура для кількох трансформаторів..
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23.10.2024 08:06 Відповісти
Він марить перемовинами з рашкою.
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23.10.2024 07:26 Відповісти
Так вони вже казали що вони проти.На що він розраховує?Жалість?
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23.10.2024 07:29 Відповісти
А де рашці знищили безповоротно ТЕЦ,наприклад?(((
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23.10.2024 07:38 Відповісти
Знову "планом" бавився???
нада пєрєсрать срілять!!!
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23.10.2024 07:38 Відповісти
Не призведе це до закінчення гарячої фази, це буде коротка перерва. За цей час кацапстан буде вимагати зняття санкцій і нарощувати свій військовий потенціал. При цьому не відмовиться від захоплених і ще не захоплених, але включених в конституцію наших земель.
Тим часом військова і фінансова допомога нам від Заходу зменшиться, про якусь компенсацію нам за завдані збитки рашкою треба забути, забути про якийсь суд над рашизмом і його чільниками, почнеться знову повномасштабна співпраця західного бізнесу з рашкою, в Україні почнеться скорочення ЗСУ, бо грошей не буде вистачати, почнуться програми про масштабний дерибан грошей через так зване велике відновлення-крадівництво і заливання грошей в бетон Хмельницької атомної. При цьому українці не повернуться, відмінять військовий до виборів і ще частина виїде. В НАТО нас з поголовною корупцією (мсек, прокуратура, суди, єрмак ...) і захопленими територіями рашкою нас не приймуть.
Путлєр за деякий час накопочить сили, знайде причину і "звільнить" ще свою "конституційну" територію, а потім піде і далі. Ніякого ні німецького, ні корейського сценарію не вийде, бо рашка не зупиниться, поки не знищить українців як націю
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23.10.2024 07:39 Відповісти
Писанина гарна, але як зробити так, щоб кацапстан не накопичував ресурсів для нового витка війни? Окупувати москву? Чи до сибіру дойти? Коли вирушаємо?
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23.10.2024 07:42 Відповісти
Це звичайний "воїн" з ботоферми, копипастить методичку
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23.10.2024 20:36 Відповісти
Безкінечна війна знищить українців набагато швидше.
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23.10.2024 07:51 Відповісти
Україна має перспективу перемогти тільки у війні на виснаження, яка має тривати роки. Інші варіанти ведуть до підкорення.
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23.10.2024 08:56 Відповісти
Їх непросто більше, набагато більше. Незнайшлось тут свого Маннергейма зрозуміти це. Тепер щей північнокорейська нечисть, якщо піде масово вони просто затопчуть, світ деінде всплакне і забуде.
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23.10.2024 08:58 Відповісти
Партнери прикриють краник і так дозованої допомоги і ваші перспективи зможете запхати собі у місце, котрим думаєте.
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23.10.2024 09:23 Відповісти
Вітаю. За твій довбоїбізм розплатяться твої діти.
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23.10.2024 11:46 Відповісти
Може обгрунтуєш свою дуже мудру позицію?
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23.10.2024 11:54 Відповісти
Заморозка на яку вже схильна більша частина населення створює сценарій ******** Грузії. Нас зїдять з середини, куплять так че інакше діячий і без того не безгрішний політикум з подальшими витікаючими наслідками за які розплатяться наші діти. Україні жопа у разі закінчення війни з фіксацією теперешнього результату.
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23.10.2024 12:00 Відповісти
Окей, ваші прогнози на випадок НЕзаморозки? Зірку смерті та півармії США нам ніхто не передасть. Які варіанти?
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23.10.2024 12:01 Відповісти
Уже варіантів небагато. Теперішній курс на пройоб. Щоб це виправити треба уряд національної єдності, тотальна зміна мобілізаційної політики, трудово мобілізація з широкомасштабним налагодженням військово промисловості. І це все на випадок не проходження точки неповернення. Zе точку неповернення давно пройшов, з ним в результаті наш максимум - завуальований пройоб і найкращому випадку якесь партнерство з НАТО, яке розвалять в подальшому.
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23.10.2024 13:01 Відповісти
Всі вмотивовані вже або на фронті, або загинули. Рашисти підбираютсья до Покровська - основного постачальника коксівного вугілля для металургії. Партнери не збільшують підтримку, а навіть скорочують. І ви всеодно не відповіли на моє запитання: чим заморозка гірша за продовження війни у теперішній ситуації?
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23.10.2024 13:15 Відповісти
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23.10.2024 14:51 Відповісти
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23.10.2024 14:53 Відповісти
Продовжимо і надалі "заморожувати"? І чим це закінчиться?
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23.10.2024 14:56 Відповісти
Кажуть, що нове вікно можливостей буде після смерті путіна. А доти краще морозити, аніж не морозити...
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23.10.2024 15:18 Відповісти
Нарратив кацапської пропаганди,
вони виснажені і потребують перепочинку ...

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23.10.2024 15:23 Відповісти
Замість одного ***** з'явиться інше, а колективне ***** само не помре, його треба знищити ...
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23.10.2024 15:27 Відповісти
Чим знищити, питаю ж?
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23.10.2024 15:27 Відповісти
Зброєю природно, своєю і тією, що постачається партнерами. Не квітами ж закидати ...
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23.10.2024 15:39 Відповісти
А, ну тоді ваша пропозиція зрозуміла. Однією кулею по три рашиста вбивати. Просто. Зрозуміло. Легко запам'ятати.
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23.10.2024 15:44 Відповісти
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23.10.2024 16:09 Відповісти
Зазирнути в обличчя ***** та побачити там мир не закликаю ...
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23.10.2024 16:24 Відповісти
Війна московії проти України триває вже три сотні років. Знищення "в'язниці народів" єдиний для нашого виживання засоб її припинення ...
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23.10.2024 15:15 Відповісти
Не усвідомимо цього - зникнемо ...
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23.10.2024 15:18 Відповісти
Чудовий засіб. Ресурси для знищення тюрми народів маєте, чи може хоча б знаєте, де їх нахаляву роздають?
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23.10.2024 15:20 Відповісти
І самі маємо і нам дають, а той, хто цього не бачить і зосереджений виключно на наших поточних труднощах, звичайний кацапський троль - рупор ворожої пропаганди ...
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23.10.2024 15:34 Відповісти
Тобто все маємо і всього достатньо, а по приколу території здаємо, так?
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23.10.2024 15:37 Відповісти
Запитай про це у "приколістів"...

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23.10.2024 15:49 Відповісти
Нада пєрєстать стрєлять і атвєсті вайска, я ж нєлох.
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23.10.2024 07:41 Відповісти
А ти подивився в жо..у ху&лу і там це побачив?
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23.10.2024 07:42 Відповісти
"Закінчення гарячої фази" = якась "війна за домовленістю" (а при тому воєнний стан триває, демократія на павзі, вибори відкладаються, вічне царювання).
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23.10.2024 07:48 Відповісти
Путлер має зацінити що Зеленський допомагає йому нафту та газ продавати.
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23.10.2024 08:20 Відповісти
А як же кордони 1991 року? А як же нафтобаза в Туапсе, яка горить "вже третій тиждень", і тому усі експерди впевнені, що скоро в Росії не буде бензіну?
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23.10.2024 07:49 Відповісти
Хтось або дурак або балабол. Кацапи кожен день захоплюють кілька наших сіл, з курськом вийшов пшик (збільшення довжини лінії фронту, відволікання наших ресурсів, путлєр посилає в курську "срочніков", яких у нього всього біля 2 млн, бо це не сво, а антитерористична операція), хоч і мала піар значення і розвінчування міфу про червоні лінії.
І що, неогітлер зупиниться?
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23.10.2024 07:53 Відповісти
ЧлєногРай
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23.10.2024 07:58 Відповісти
Геть безтолкового ішака! Це чмо патологічно хворе на голову, раз вірить, що ***** припинить війну.
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23.10.2024 08:12 Відповісти
Щоб домовитися про взаємне приптнення ударів по інфраструктурі потрібно щоб ми рівноцінно били по іфраструктурі рашки.Цього ми ,на жаль,не бачимо.Значить зе повинен запропонувати рашці щось інше.Що ж він готовий запропонувати ху..лу взамін?Що він знову не договорює?Знову секрети?
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23.10.2024 08:13 Відповісти
Зе нікому нічого запропонувати не може, окрім як тиснути на жалість і почуття справедливості. А от США щось можуть путіну пообіцяти.
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23.10.2024 09:25 Відповісти
А потім і домовляться посередині !
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23.10.2024 08:17 Відповісти
Тобто: нашу енергетику вже геть зруйновано, а їхню - не треба. Саме на часі зупинити гарячу фазу.
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23.10.2024 08:18 Відповісти
Коли нам дозволять бити рокетами по Росії, ми самі відмовитися тому що по інфраструктурі бити не можна.
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23.10.2024 08:23 Відповісти
зеленський крім брєда в твоїй голові щось залишилось ?
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23.10.2024 08:27 Відповісти
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
Богдан СТУПКА
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23.10.2024 08:30 Відповісти
от питання (не до тебе): а нахера їх обох обирати у владу?
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23.10.2024 09:44 Відповісти
всі ці саміти плани таємні пункти, вся ця щоденна маячня та безкінечна медійність, це паніка перед очевидним кінцем.
як, я вже писав, зе!поцу виставили ультиматум. воно повинно відчепитися від україни у найближчий час.
тому, оце гарячковий пошук, хоч якогось перемир'я на три місяці.
зе!гандону, хтось наспівав, що у нього величезний рейтинг, і йому край необхідно провести вибори і переобиратися ще на п'ять років.
ось вам і нечувана "боротьба" з корупцією.
ось вам і стефанишина і саакашвілі почали вилизувати дупу, зе!лідору.
і ще буде дуже багато серій "голоборотько повертається".
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23.10.2024 08:47 Відповісти
Что значит гарячая фаза прошла? Мы что уже выбили врага из нашей земли? Дальше что, капитуляйшен и грузинский сценарий только с гораздо худшими последствиями?
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23.10.2024 09:08 Відповісти
И каким НАТО етот придурок бредит. Уже ясно и четко все сказали что без полной деокупации Украину в НАТО не возьмут. А если Украина капитулирует то о НАТО можно даже вообще не вспоминать как и про военную помощь. Придется даже отдать все Петриоты и другое оружие которые нам дали чтобы не попали в руки рашистам.
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23.10.2024 09:12 Відповісти
Нада проста перестать стрелять.Мародер.
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23.10.2024 09:12 Відповісти
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23.10.2024 09:30 Відповісти
Зеленскому нужно издавать многотомник своих перлов.
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23.10.2024 09:31 Відповісти
Зєля знову ''увідєл мір в ґлазах'' ***** - ''проста нада пєрєстать стрєлять''...
І на шашлики...
Зєлю знову ''попєрдоліло'' від чергової дози...
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23.10.2024 10:29 Відповісти
А если перестать истерить и ответить на вопрос - что лучше для Украины : перемирие на 2025 год или продолжение ползучего наступления Расии в 2025?
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23.10.2024 10:43 Відповісти
Ні якого перемир'я! Бо росія накопичиться і піде знов, а ми ж будем цей час мільярд дерев досаджувати.
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23.10.2024 11:56 Відповісти
Кожен день по декілька сіл захоплюються кацапами. Це для Зе-гавнокомандуючого херня, а не активна війна?
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23.10.2024 10:44 Відповісти
Таке враження що з кожним днем зуйло тупішає. Хай вже впхає трохи коксу в торбу і ****** у відпустку до мами Ріми і папи Саші. Ми хоч трохи відпочинемо від його балабольства і відосіків...
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23.10.2024 11:25 Відповісти
Звісно призведе, в нас усе расхєрачіли а ми в них по 2 лепам влучили, повторимо 14 рік?
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23.10.2024 11:44 Відповісти
 
 