Взаємне припинення ударів по енергоінфраструктурі призведе до завершення гарячої фази війни, - Зеленський
Домовленість між Україною та РФ щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могла б стати першим кроком на шляху до завершення гарячої фази війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Зокрема, глава держави зазначив, що йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами стало б сигналом про те, що Росія, можливо, готова припинити війну.
Зеленський вважає, що якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації конфлікту.
Ми побачили під час першого Саміту (Саміт миру. - Ред.), що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до кінця гарячої фази війни? Я думаю, що так", - сказав президент.
Також Зеленський заявив, що Україна у розмовах із західними партнерами порушує зараз питання гарантій безпеки, включаючи НАТО.
"У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильнішим із них є НАТО", - повідомив президент.
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І кацапи знову будуть з захватом дивитися ;Сватів;.
Єрмак,зменш трохи дозу Зегеварі.
По житловому сектору можна!
А на що ВИ нападаєте?
нада пєрєсрать срілять!!!
Тим часом військова і фінансова допомога нам від Заходу зменшиться, про якусь компенсацію нам за завдані збитки рашкою треба забути, забути про якийсь суд над рашизмом і його чільниками, почнеться знову повномасштабна співпраця західного бізнесу з рашкою, в Україні почнеться скорочення ЗСУ, бо грошей не буде вистачати, почнуться програми про масштабний дерибан грошей через так зване велике відновлення-крадівництво і заливання грошей в бетон Хмельницької атомної. При цьому українці не повернуться, відмінять військовий до виборів і ще частина виїде. В НАТО нас з поголовною корупцією (мсек, прокуратура, суди, єрмак ...) і захопленими територіями рашкою нас не приймуть.
Путлєр за деякий час накопочить сили, знайде причину і "звільнить" ще свою "конституційну" територію, а потім піде і далі. Ніякого ні німецького, ні корейського сценарію не вийде, бо рашка не зупиниться, поки не знищить українців як націю
вони виснажені і потребують перепочинку ...
І що, неогітлер зупиниться?
Богдан СТУПКА
як, я вже писав, зе!поцу виставили ультиматум. воно повинно відчепитися від україни у найближчий час.
тому, оце гарячковий пошук, хоч якогось перемир'я на три місяці.
зе!гандону, хтось наспівав, що у нього величезний рейтинг, і йому край необхідно провести вибори і переобиратися ще на п'ять років.
ось вам і нечувана "боротьба" з корупцією.
ось вам і стефанишина і саакашвілі почали вилизувати дупу, зе!лідору.
і ще буде дуже багато серій "голоборотько повертається".
І на шашлики...
Зєлю знову ''попєрдоліло'' від чергової дози...