Взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре приведет к завершению горячей фазы войны, - Зеленский

Договоренность между Украиной и РФ о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре могла бы стать первым шагом на пути к завершению горячей фазы войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

В частности, глава государства отметил, что когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну.

Зеленский считает, что если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта.

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Мы увидели во время первого Саммита (Саммит мира. - Ред.), что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", - сказал президент.