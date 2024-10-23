Взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре приведет к завершению горячей фазы войны, - Зеленский
Договоренность между Украиной и РФ о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре могла бы стать первым шагом на пути к завершению горячей фазы войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
В частности, глава государства отметил, что когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну.
Зеленский считает, что если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта.
Мы увидели во время первого Саммита (Саммит мира. - Ред.), что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", - сказал президент.
Также Зеленский заявил, что Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопрос гарантий безопасности, включая НАТО.
"Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопрос гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО", - сообщил президент.
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І кацапи знову будуть з захватом дивитися ;Сватів;.
Єрмак,зменш трохи дозу Зегеварі.
По житловому сектору можна!
А на що ВИ нападаєте?
нада пєрєсрать срілять!!!
Тим часом військова і фінансова допомога нам від Заходу зменшиться, про якусь компенсацію нам за завдані збитки рашкою треба забути, забути про якийсь суд над рашизмом і його чільниками, почнеться знову повномасштабна співпраця західного бізнесу з рашкою, в Україні почнеться скорочення ЗСУ, бо грошей не буде вистачати, почнуться програми про масштабний дерибан грошей через так зване велике відновлення-крадівництво і заливання грошей в бетон Хмельницької атомної. При цьому українці не повернуться, відмінять військовий до виборів і ще частина виїде. В НАТО нас з поголовною корупцією (мсек, прокуратура, суди, єрмак ...) і захопленими територіями рашкою нас не приймуть.
Путлєр за деякий час накопочить сили, знайде причину і "звільнить" ще свою "конституційну" територію, а потім піде і далі. Ніякого ні німецького, ні корейського сценарію не вийде, бо рашка не зупиниться, поки не знищить українців як націю
вони виснажені і потребують перепочинку ...
І що, неогітлер зупиниться?
Богдан СТУПКА
як, я вже писав, зе!поцу виставили ультиматум. воно повинно відчепитися від україни у найближчий час.
тому, оце гарячковий пошук, хоч якогось перемир'я на три місяці.
зе!гандону, хтось наспівав, що у нього величезний рейтинг, і йому край необхідно провести вибори і переобиратися ще на п'ять років.
ось вам і нечувана "боротьба" з корупцією.
ось вам і стефанишина і саакашвілі почали вилизувати дупу, зе!лідору.
і ще буде дуже багато серій "голоборотько повертається".
І на шашлики...
Зєлю знову ''попєрдоліло'' від чергової дози...