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Новости Война
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Взаимное прекращение ударов по энергоинфраструктуре приведет к завершению горячей фазы войны, - Зеленский

Удари по енергетичній інфраструктурі

Договоренность между Украиной и РФ о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре могла бы стать первым шагом на пути к завершению горячей фазы войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

В частности, глава государства отметил, что когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну.

Зеленский считает, что если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути к деэскалации конфликта.

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Мы увидели во время первого Саммита (Саммит мира. - Ред.), что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я думаю, что да", - сказал президент.

Также Зеленский заявил, что Украина в разговорах с западными партнерами поднимает сейчас вопрос гарантий безопасности, включая НАТО.

"Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопрос гарантий безопасности, и самым сильным из них является НАТО", - сообщил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) энергетика (2568)


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Топ комментарии
+40
Воно дурне чи падлюка?
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23.10.2024 07:08 Ответить
+39
Три в одному. Ще й дебіл.
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23.10.2024 07:11 Ответить
+23
Щось я не чув про знищені кацапські ТЕЦ.
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23.10.2024 07:23 Ответить
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Воно дурне чи падлюка?
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23.10.2024 07:08 Ответить
Три в одному. Ще й дебіл.
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23.10.2024 07:11 Ответить
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23.10.2024 09:37 Ответить
Воно - гнидне падло.
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23.10.2024 09:41 Ответить
Дурна падлюка.
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23.10.2024 07:13 Ответить
Зрадник
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23.10.2024 09:12 Ответить
Зеленський дуже розумна людина. Він зараз будує своє майбутнє.
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23.10.2024 07:15 Ответить
Та я вже бачу його майбутнє. Спочатку єрмак його пограбує, а потім грохне. Після того, що Зелений виродок натворив, безпечного місця на Землі в нього не має.
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23.10.2024 07:21 Ответить
Є. Госдума РФ.
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23.10.2024 07:23 Ответить
кацапи його ще швидше відправлять до Ківи
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23.10.2024 07:25 Ответить
А що він їм поганого зробив?
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23.10.2024 07:30 Ответить
Публічно закликав вбивати русню.
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23.10.2024 07:32 Ответить
Зеленський актор. Ти впевнений що сценарій йому не в Кремлі пишуть?
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23.10.2024 07:35 Ответить
Сценарій може і пишуть, але більшість кацапів про то не знають, і ненавидять зеленого виродка люто. Якийсь херой сво просто грохне зелупу в темному переході і кінець історії.
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23.10.2024 07:43 Ответить
Або ж в Кремлі вручать зірку Героя РФ і по тб скажуть що він полковник, позивний Буратіно.
І кацапи знову будуть з захватом дивитися ;Сватів;.
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23.10.2024 07:56 Ответить
В такому разі, його однозначно грохнуть українці. Як не крути, виходить Зесрака.
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23.10.2024 10:18 Ответить
При цьому пуйло буде зовсім не проти позбавитись Зеобузи, нащо йому придурок, який заведе собі блог, і буде там свої мемуари публікувати, від яких тхне воєнними злочинами на всю планету. А він блог заведе, і в фейсбукі і в твіттері бо він кончений, і досі не розуміє, де він знаходиться.
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23.10.2024 10:24 Ответить
Використаний преЗерватив викидають ...
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23.10.2024 14:30 Ответить
Губернатора єрєф?
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23.10.2024 07:22 Ответить
вибирали всім народом, найгіршого з найгірших.
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23.10.2024 07:34 Ответить
Це мабуть отой секретний пункт Плану Перемоги
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23.10.2024 08:28 Ответить
Якесь маніакальне бажання зазирнути пуйлу в очі.
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23.10.2024 07:11 Ответить
він хоче зустрічі з куратором без посередників, а то в лідора є підозра, що єрмак, як посередник дурить його.
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23.10.2024 07:29 Ответить
Проста пєрєстать стрєлять?Ах@ітєльний план.Х@йло або етом знаєт?
Єрмак,зменш трохи дозу Зегеварі.
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23.10.2024 07:14 Ответить
Пане Олеже ! За "ЗЕгевару" - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
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23.10.2024 09:45 Ответить
"...припинення ударів по енергоінфраструктурі..." Джерело:

По житловому сектору можна!
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23.10.2024 07:14 Ответить
"...ми не нападаємо на їхню енергетичну інфраструктуру,..." Джерело:

А на що ВИ нападаєте?
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23.10.2024 07:19 Ответить
Щось я не чув про знищені кацапські ТЕЦ.
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23.10.2024 07:23 Ответить
Пафосна назва - енергоструктура для кількох трансформаторів..
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23.10.2024 08:06 Ответить
Він марить перемовинами з рашкою.
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23.10.2024 07:26 Ответить
Так вони вже казали що вони проти.На що він розраховує?Жалість?
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23.10.2024 07:29 Ответить
А де рашці знищили безповоротно ТЕЦ,наприклад?(((
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23.10.2024 07:38 Ответить
Знову "планом" бавився???
нада пєрєсрать срілять!!!
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23.10.2024 07:38 Ответить
Не призведе це до закінчення гарячої фази, це буде коротка перерва. За цей час кацапстан буде вимагати зняття санкцій і нарощувати свій військовий потенціал. При цьому не відмовиться від захоплених і ще не захоплених, але включених в конституцію наших земель.
Тим часом військова і фінансова допомога нам від Заходу зменшиться, про якусь компенсацію нам за завдані збитки рашкою треба забути, забути про якийсь суд над рашизмом і його чільниками, почнеться знову повномасштабна співпраця західного бізнесу з рашкою, в Україні почнеться скорочення ЗСУ, бо грошей не буде вистачати, почнуться програми про масштабний дерибан грошей через так зване велике відновлення-крадівництво і заливання грошей в бетон Хмельницької атомної. При цьому українці не повернуться, відмінять військовий до виборів і ще частина виїде. В НАТО нас з поголовною корупцією (мсек, прокуратура, суди, єрмак ...) і захопленими територіями рашкою нас не приймуть.
Путлєр за деякий час накопочить сили, знайде причину і "звільнить" ще свою "конституційну" територію, а потім піде і далі. Ніякого ні німецького, ні корейського сценарію не вийде, бо рашка не зупиниться, поки не знищить українців як націю
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23.10.2024 07:39 Ответить
Писанина гарна, але як зробити так, щоб кацапстан не накопичував ресурсів для нового витка війни? Окупувати москву? Чи до сибіру дойти? Коли вирушаємо?
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23.10.2024 07:42 Ответить
Це звичайний "воїн" з ботоферми, копипастить методичку
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23.10.2024 20:36 Ответить
Безкінечна війна знищить українців набагато швидше.
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23.10.2024 07:51 Ответить
Україна має перспективу перемогти тільки у війні на виснаження, яка має тривати роки. Інші варіанти ведуть до підкорення.
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23.10.2024 08:56 Ответить
Їх непросто більше, набагато більше. Незнайшлось тут свого Маннергейма зрозуміти це. Тепер щей північнокорейська нечисть, якщо піде масово вони просто затопчуть, світ деінде всплакне і забуде.
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23.10.2024 08:58 Ответить
Партнери прикриють краник і так дозованої допомоги і ваші перспективи зможете запхати собі у місце, котрим думаєте.
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23.10.2024 09:23 Ответить
Вітаю. За твій довбоїбізм розплатяться твої діти.
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23.10.2024 11:46 Ответить
Може обгрунтуєш свою дуже мудру позицію?
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23.10.2024 11:54 Ответить
Заморозка на яку вже схильна більша частина населення створює сценарій ******** Грузії. Нас зїдять з середини, куплять так че інакше діячий і без того не безгрішний політикум з подальшими витікаючими наслідками за які розплатяться наші діти. Україні жопа у разі закінчення війни з фіксацією теперешнього результату.
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23.10.2024 12:00 Ответить
Окей, ваші прогнози на випадок НЕзаморозки? Зірку смерті та півармії США нам ніхто не передасть. Які варіанти?
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23.10.2024 12:01 Ответить
Уже варіантів небагато. Теперішній курс на пройоб. Щоб це виправити треба уряд національної єдності, тотальна зміна мобілізаційної політики, трудово мобілізація з широкомасштабним налагодженням військово промисловості. І це все на випадок не проходження точки неповернення. Zе точку неповернення давно пройшов, з ним в результаті наш максимум - завуальований пройоб і найкращому випадку якесь партнерство з НАТО, яке розвалять в подальшому.
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23.10.2024 13:01 Ответить
Всі вмотивовані вже або на фронті, або загинули. Рашисти підбираютсья до Покровська - основного постачальника коксівного вугілля для металургії. Партнери не збільшують підтримку, а навіть скорочують. І ви всеодно не відповіли на моє запитання: чим заморозка гірша за продовження війни у теперішній ситуації?
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23.10.2024 13:15 Ответить
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23.10.2024 14:51 Ответить
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23.10.2024 14:53 Ответить
Продовжимо і надалі "заморожувати"? І чим це закінчиться?
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23.10.2024 14:56 Ответить
Кажуть, що нове вікно можливостей буде після смерті путіна. А доти краще морозити, аніж не морозити...
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23.10.2024 15:18 Ответить
Нарратив кацапської пропаганди,
вони виснажені і потребують перепочинку ...

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23.10.2024 15:23 Ответить
Замість одного ***** з'явиться інше, а колективне ***** само не помре, його треба знищити ...
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23.10.2024 15:27 Ответить
Чим знищити, питаю ж?
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23.10.2024 15:27 Ответить
Зброєю природно, своєю і тією, що постачається партнерами. Не квітами ж закидати ...
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23.10.2024 15:39 Ответить
А, ну тоді ваша пропозиція зрозуміла. Однією кулею по три рашиста вбивати. Просто. Зрозуміло. Легко запам'ятати.
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23.10.2024 15:44 Ответить
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23.10.2024 16:09 Ответить
Зазирнути в обличчя ***** та побачити там мир не закликаю ...
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23.10.2024 16:24 Ответить
Війна московії проти України триває вже три сотні років. Знищення "в'язниці народів" єдиний для нашого виживання засоб її припинення ...
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23.10.2024 15:15 Ответить
Не усвідомимо цього - зникнемо ...
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23.10.2024 15:18 Ответить
Чудовий засіб. Ресурси для знищення тюрми народів маєте, чи може хоча б знаєте, де їх нахаляву роздають?
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23.10.2024 15:20 Ответить
І самі маємо і нам дають, а той, хто цього не бачить і зосереджений виключно на наших поточних труднощах, звичайний кацапський троль - рупор ворожої пропаганди ...
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23.10.2024 15:34 Ответить
Тобто все маємо і всього достатньо, а по приколу території здаємо, так?
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23.10.2024 15:37 Ответить
Запитай про це у "приколістів"...

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23.10.2024 15:49 Ответить
Нада пєрєстать стрєлять і атвєсті вайска, я ж нєлох.
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23.10.2024 07:41 Ответить
А ти подивився в жо..у ху&лу і там це побачив?
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23.10.2024 07:42 Ответить
"Закінчення гарячої фази" = якась "війна за домовленістю" (а при тому воєнний стан триває, демократія на павзі, вибори відкладаються, вічне царювання).
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23.10.2024 07:48 Ответить
Путлер має зацінити що Зеленський допомагає йому нафту та газ продавати.
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23.10.2024 08:20 Ответить
А як же кордони 1991 року? А як же нафтобаза в Туапсе, яка горить "вже третій тиждень", і тому усі експерди впевнені, що скоро в Росії не буде бензіну?
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23.10.2024 07:49 Ответить
Хтось або дурак або балабол. Кацапи кожен день захоплюють кілька наших сіл, з курськом вийшов пшик (збільшення довжини лінії фронту, відволікання наших ресурсів, путлєр посилає в курську "срочніков", яких у нього всього біля 2 млн, бо це не сво, а антитерористична операція), хоч і мала піар значення і розвінчування міфу про червоні лінії.
І що, неогітлер зупиниться?
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23.10.2024 07:53 Ответить
ЧлєногРай
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23.10.2024 07:58 Ответить
Геть безтолкового ішака! Це чмо патологічно хворе на голову, раз вірить, що ***** припинить війну.
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23.10.2024 08:12 Ответить
Щоб домовитися про взаємне приптнення ударів по інфраструктурі потрібно щоб ми рівноцінно били по іфраструктурі рашки.Цього ми ,на жаль,не бачимо.Значить зе повинен запропонувати рашці щось інше.Що ж він готовий запропонувати ху..лу взамін?Що він знову не договорює?Знову секрети?
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23.10.2024 08:13 Ответить
Зе нікому нічого запропонувати не може, окрім як тиснути на жалість і почуття справедливості. А от США щось можуть путіну пообіцяти.
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23.10.2024 09:25 Ответить
А потім і домовляться посередині !
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23.10.2024 08:17 Ответить
Тобто: нашу енергетику вже геть зруйновано, а їхню - не треба. Саме на часі зупинити гарячу фазу.
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23.10.2024 08:18 Ответить
Коли нам дозволять бити рокетами по Росії, ми самі відмовитися тому що по інфраструктурі бити не можна.
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23.10.2024 08:23 Ответить
зеленський крім брєда в твоїй голові щось залишилось ?
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23.10.2024 08:27 Ответить
Артистом, як і ідіотом, треба народитися.
Богдан СТУПКА
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23.10.2024 08:30 Ответить
от питання (не до тебе): а нахера їх обох обирати у владу?
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23.10.2024 09:44 Ответить
всі ці саміти плани таємні пункти, вся ця щоденна маячня та безкінечна медійність, це паніка перед очевидним кінцем.
як, я вже писав, зе!поцу виставили ультиматум. воно повинно відчепитися від україни у найближчий час.
тому, оце гарячковий пошук, хоч якогось перемир'я на три місяці.
зе!гандону, хтось наспівав, що у нього величезний рейтинг, і йому край необхідно провести вибори і переобиратися ще на п'ять років.
ось вам і нечувана "боротьба" з корупцією.
ось вам і стефанишина і саакашвілі почали вилизувати дупу, зе!лідору.
і ще буде дуже багато серій "голоборотько повертається".
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23.10.2024 08:47 Ответить
Что значит гарячая фаза прошла? Мы что уже выбили врага из нашей земли? Дальше что, капитуляйшен и грузинский сценарий только с гораздо худшими последствиями?
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23.10.2024 09:08 Ответить
И каким НАТО етот придурок бредит. Уже ясно и четко все сказали что без полной деокупации Украину в НАТО не возьмут. А если Украина капитулирует то о НАТО можно даже вообще не вспоминать как и про военную помощь. Придется даже отдать все Петриоты и другое оружие которые нам дали чтобы не попали в руки рашистам.
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23.10.2024 09:12 Ответить
Нада проста перестать стрелять.Мародер.
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23.10.2024 09:12 Ответить
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23.10.2024 09:30 Ответить
Зеленскому нужно издавать многотомник своих перлов.
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23.10.2024 09:31 Ответить
Зєля знову ''увідєл мір в ґлазах'' ***** - ''проста нада пєрєстать стрєлять''...
І на шашлики...
Зєлю знову ''попєрдоліло'' від чергової дози...
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23.10.2024 10:29 Ответить
А если перестать истерить и ответить на вопрос - что лучше для Украины : перемирие на 2025 год или продолжение ползучего наступления Расии в 2025?
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23.10.2024 10:43 Ответить
Ні якого перемир'я! Бо росія накопичиться і піде знов, а ми ж будем цей час мільярд дерев досаджувати.
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23.10.2024 11:56 Ответить
Кожен день по декілька сіл захоплюються кацапами. Це для Зе-гавнокомандуючого херня, а не активна війна?
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23.10.2024 10:44 Ответить
Таке враження що з кожним днем зуйло тупішає. Хай вже впхає трохи коксу в торбу і ****** у відпустку до мами Ріми і папи Саші. Ми хоч трохи відпочинемо від його балабольства і відосіків...
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23.10.2024 11:25 Ответить
Звісно призведе, в нас усе расхєрачіли а ми в них по 2 лепам влучили, повторимо 14 рік?
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23.10.2024 11:44 Ответить
 
 