РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10012 посетителей онлайн
Новости
824 4

Запорожская АЭС снова на грани блекаута, - Минэнерго

заес,аес,запорізька

Сегодня, 21 октября 2024 года, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, сейчас станцию питает только одна линия электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.

В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - отмечают в Минэнерго.

Также читайте: МАГАТЭ не способно контролировать ситуацию на Запорожской АЭС, - глава ОВА Федоров

"Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Автор: 

энергетика (2568) Минэнерго (367) Запорожская АЭС (722)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на межі блекауту

Та ж андестендуємо...
показать весь комментарий
21.10.2024 14:45 Ответить
Да пихуй. Все же под контролем МАГАТЕ и лично Гросси.
показать весь комментарий
21.10.2024 14:58 Ответить
Дерьмаковська влада безсила, це їм не саміти миру устраювати.
показать весь комментарий
21.10.2024 15:10 Ответить
В українській мові не існує такого слова "блекаут".
показать весь комментарий
21.10.2024 22:18 Ответить
 
 