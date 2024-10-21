Запорожская АЭС снова на грани блекаута, - Минэнерго
Сегодня, 21 октября 2024 года, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, сейчас станцию питает только одна линия электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.
В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности", - отмечают в Минэнерго.
"Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
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