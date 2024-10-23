Рашисты ударили по энергетическому объекту на Сумщине: были обесточивания

Сегодня, 23 октября 2024 года, войска РФ нанесли удар по одному из энергетических объектов на Белопольщине Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

Как отмечается, в результате этого были обесточены более 21 тыс. потребителей. Энергетики перезапитали их по резервным линиям.

"Всего по состоянию на 12 часов 23 октября более 8 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии России против Украины. Больше всего от обстрелов страдают Сумской район, а также Глуховская, Белопольская, Середино-Будская, Путивльская, Великописаревская и Конотопская громады", - отмечают в облэнерго.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня над Сумщиной было уничтожено 19 "шахедов".