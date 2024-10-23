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Рашисты ударили по энергетическому объекту на Сумщине: были обесточивания

Удар по енергооб’єктах

Сегодня, 23 октября 2024 года, войска РФ нанесли удар по одному из энергетических объектов на Белопольщине Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр АО "Сумыоблэнерго".

Как отмечается, в результате этого были обесточены более 21 тыс. потребителей. Энергетики перезапитали их по резервным линиям.

"Всего по состоянию на 12 часов 23 октября более 8 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии России против Украины. Больше всего от обстрелов страдают Сумской район, а также Глуховская, Белопольская, Середино-Будская, Путивльская, Великописаревская и Конотопская громады", - отмечают в облэнерго.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня над Сумщиной было уничтожено 19 "шахедов".

Автор: 

обстрел (27885) Сумская область (3330) энергетика (2568)


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Ну что Зеля, не будем бить по рашистским НПЗ и електростанциям ради мира? Долбо*б.
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23.10.2024 14:02 Ответить
Нізя бити по кацапським електростанціям!!! План «перемоги» (Пу..на) забороняє. Нада просто пєрєстать стрєлять.
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23.10.2024 14:33 Ответить
 
 