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Оккупанты совершили 46 обстрелов Сумщины в течение дня

Наслідки обстрілів Сумщини (фото ілюстративне)

22 октября россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Николаевская поселковая громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (типа "Герань-2") (1 взрыв), в результате чего поврежден частный дом и нежилое помещение.
  • Николаевская сельская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (4 взрыва), в результате чего повреждены 3 частных дома.
  • Хотинская громада: нанесена атака КАБ (5 взрывов).
  • Новослободская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).
  • Сумская громада: осуществлен удар 2 БПЛА типа "Герань-2" по г. Сумы. В результате попадания повреждены повреждены трехэтажный и 7 частных домов.
  • Путивльская громада: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

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  • Верхнесыроватская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (типа "Герань-2") (1 взрыв), в результате чего повреждены два частных дома.
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (27 взрывов), сбросили взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва) и атаковали FPV-дроном типа "Крыло" (1 взрыв), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (типа "Герань-2") (1 взрыв), в результате чего повреждены два частных дома. Также был минометный обстрел (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (2 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ) (5 взрывов).
  • Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (САУ) (11 взрывов).

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  • Миропольская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
  • Глуховская громада: нанесен обстрел FPV-дронами (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

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Автор: 

обстрел (27885) Сумская область (3330)


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23.10.2024 06:44 Ответить
 
 