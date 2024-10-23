Окупанти здійснили 46 обстрілів Сумщини протягом дня
22 жовтня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Миколаївська селищна громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу "Герань-2") (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та нежитлове приміщення.
- Миколаївська сільська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (4 вибухи), унаслідок чого пошкоджено 3 приватних будинки.
- Хотінська громада: завдано атаку КАБ (5 вибухів).
- Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).
- Сумська громада: здійснено удар 2 БпЛА типу "Герань-2" по м. Суми. Внаслідок влучання пошкоджено пошкоджено трьохповерховий та 7 приватних будинків.
- Путивльська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
- Верхньосироватська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу "Герань-2") (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено два приватних будинки.
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (27 вибухів), скинули вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи) та атакували FPV-дроном типу "Крило" (1 вибух), FPV-дроном (1 вибух).
- Дружбівська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл FPV-дронами (3 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу "Герань-2") (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено два приватних будинки. Також був мінометний обстріл (5 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (2 вибухи), мінометний обстріл (8 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (ВОГ) (5 вибухів).
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (11 вибухів).
- Миропільська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
- Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Глухівська громада: завдано обстріл FPV-дронами (4 вибухи).
- Есманьська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
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Vitaliy ua
показати весь коментар23.10.2024 06:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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