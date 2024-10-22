Ворог скинув КАБ-250 на Мирноград: 1 людина загинула, 1 поранена, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Війська РФ знову атакували Мирноград Покровського району Донецької області.

ПРо це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку росіяни скинули на місто КАБ-250, поцілили у 5-поверхівку. Пошкодження різного ступеня отримали 7 будинків.

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"1 загиблий і 1 поранений - такі попередні наслідки удару по Мирнограду", - уточнив Філашкін.









Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

"Всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні виїхати до більш безпечних регіонів! Евакуація рятує життя!", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 21 жовтня ворог обстріляв північну частину міста Мирноград, яка ще до недавнього вважалась найбільш безпечною, двоє загиблих та один поранений. І ще один поранений в іншій частині міста, де приватна забудова. Також повідомлялося, що лінія фронту вже за 1,5 км від Мирнограда, у місті залишається близько 3 тисяч людей.