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Ворог скинув КАБ-250 на Мирноград: 1 людина загинула, 1 поранена, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Війська РФ знову атакували Мирноград Покровського району Донецької області.

ПРо це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні зранку росіяни скинули на місто КАБ-250, поцілили у 5-поверхівку. Пошкодження різного ступеня отримали 7 будинків.

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"1 загиблий і 1 поранений - такі попередні наслідки удару по Мирнограду", - уточнив Філашкін.

Удар по Мирнограду
Удар по Мирнограду
Удар по Мирнограду
Удар по Мирнограду

Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

"Всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні виїхати до більш безпечних регіонів! Евакуація рятує життя!", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 21 жовтня ворог обстріляв північну частину міста Мирноград, яка ще до недавнього вважалась найбільш безпечною, двоє загиблих та один поранений. І ще один поранений в іншій частині міста, де приватна забудова. Також повідомлялося, що лінія фронту вже за 1,5 км від Мирнограда, у місті залишається близько 3 тисяч людей.

Автор: 

обстріл (29206) жертви (1817) Мирноград (82)


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А куди виїжджати, якщо ви, zeмародери , щомісяця урізаєТЕ гуманітарку, зняли виплати, за які можна було знімати житло, згорнули програму "прихисток", зате
прокурворам , слабовикам, шапітоліям різного гатунку -астрономічні виплати!?

Окупований Сєвєродонецьк має голів комітетів, їхніх заступників на суму у 30 млн/рік. Земляки потихеньку повертаються додому, їхні дітки підуть вже в армію ор.ків😱
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22.10.2024 15:54 Відповісти
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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22.10.2024 17:21 Відповісти
 
 