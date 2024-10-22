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Враг сбросил КАБ-250 на Мирноград: 1 человек погиб, 1 ранен, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Войска РФ снова атаковали Мирноград Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне сбросили на город КАБ-250, попали в 5-этажку. Повреждения различной степени получили 7 домов.

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"1 погибший и 1 раненый - таковы предварительные последствия удара по Мирнограду", - уточнил Филашкин.

Удар по Мирнограду
Удар по Мирнограду
Удар по Мирнограду
Удар по Мирнограду

Сейчас поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации с безопасностью.

"Все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны выехать в более безопасные регионы! Эвакуация спасает жизни!", - добавил глава ОГА.

Напомним, 21 октября враг обстрелял северную часть города Мирноград, которая еще до недавнего времени считалась наиболее безопасной, двое погибших и один раненый. И еще один раненый в другой части города, где частная застройка. Также сообщалось, что линия фронта уже в 1,5 км от Мирнограда, в городе остается около 3 тысяч человек.

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обстрел (27874) жертвы (2097) Мирноград (81)


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А куди виїжджати, якщо ви, zeмародери , щомісяця урізаєТЕ гуманітарку, зняли виплати, за які можна було знімати житло, згорнули програму "прихисток", зате
прокурворам , слабовикам, шапітоліям різного гатунку -астрономічні виплати!?

Окупований Сєвєродонецьк має голів комітетів, їхніх заступників на суму у 30 млн/рік. Земляки потихеньку повертаються додому, їхні дітки підуть вже в армію ор.ків😱
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22.10.2024 15:54 Ответить
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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22.10.2024 17:21 Ответить
 
 