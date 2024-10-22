Враг сбросил КАБ-250 на Мирноград: 1 человек погиб, 1 ранен, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Войска РФ снова атаковали Мирноград Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне сбросили на город КАБ-250, попали в 5-этажку. Повреждения различной степени получили 7 домов.

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"1 погибший и 1 раненый - таковы предварительные последствия удара по Мирнограду", - уточнил Филашкин.









Сейчас поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации с безопасностью.

"Все гражданские, не задействованные в работе критической инфраструктуры, должны выехать в более безопасные регионы! Эвакуация спасает жизни!", - добавил глава ОГА.

Напомним, 21 октября враг обстрелял северную часть города Мирноград, которая еще до недавнего времени считалась наиболее безопасной, двое погибших и один раненый. И еще один раненый в другой части города, где частная застройка. Также сообщалось, что линия фронта уже в 1,5 км от Мирнограда, в городе остается около 3 тысяч человек.