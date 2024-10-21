Оккупанты ночью ударили по критической инфраструктуре Сумской области, несколько населенных пунктов были обесточены

В ночь на 21 октября российские захватчики нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены. Аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается", - говорится в сообщении.

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Враг продолжает атаковать Роменщину.

☝️Сегодня ночью, 21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района.

◼️В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены.

☝️Аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается.

🤝Благодарим наших спасателей и энергетиков за мужество и профессионализм.