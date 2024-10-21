Оккупанты ночью ударили по критической инфраструктуре Сумской области, несколько населенных пунктов были обесточены
В ночь на 21 октября российские захватчики нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены. Аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается", - говорится в сообщении.
Враг продолжает атаковать Роменщину.
☝️Сегодня ночью, 21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района.
◼️В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены.
☝️Аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается.
🤝Благодарим наших спасателей и энергетиков за мужество и профессионализм.
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