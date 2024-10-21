Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумської області, кілька населених пунктів було знеструмлено

У ніч проти 21 жовтня російські загарбники завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється", - йдеться в повідомленні.

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Ворог продовжує атакувати Роменщину.

☝️Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району.

◼️Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.

☝️Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється.

🤝Дякуємо нашим рятувальникам та енергетикам за мужність та професіоналізм.