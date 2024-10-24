Враг обстреливал Никопольщину артиллерией и атаковал беспилотниками: повреждена многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 октября российские войска били по Никопольщине из артиллерии, сбрасывали боеприпасы с БпЛА и целились дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"От ударов содрогались Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады", - отметил Лысак.

В результате обстрелов повреждена пятиэтажка, частный дом и автомобиль. А еще инфраструктура и линия электропередач.

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