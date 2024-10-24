Враг обстреливал Никопольщину артиллерией и атаковал беспилотниками: повреждена многоэтажка. ФОТОРЕПОРТАЖ
24 октября российские войска били по Никопольщине из артиллерии, сбрасывали боеприпасы с БпЛА и целились дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"От ударов содрогались Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады", - отметил Лысак.
В результате обстрелов повреждена пятиэтажка, частный дом и автомобиль. А еще инфраструктура и линия электропередач.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль