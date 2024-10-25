Оккупанты ночью и утром из тяжелой артиллерии и "Града" атаковали Никопольщину, повреждена инфраструктура и админздание. ФОТО
С вечера 24 октября и до утра 25 октября враг не прекращал атаковать Никопольщину. Обстреливал из тяжелой артиллерии и "Града". Ударил дронами-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Пострадали Никополь и Марганецкая громада. Произошло два возгорания. Повреждены инфраструктура и админздание. Разбиты два автобуса. Люди уцелели", - говорится в сообщении.
Гремело и в Синельниковском районе. Там также произошло возгорание. Главное, что люди не пострадали.
По уточненной информации, из-за вчерашних обстрелов в Червоногригорьевской громаде повреждена заправочная станция.
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