Оккупанты ночью и утром из тяжелой артиллерии и "Града" атаковали Никопольщину, повреждена инфраструктура и админздание. ФОТО

С вечера 24 октября и до утра 25 октября враг не прекращал атаковать Никопольщину. Обстреливал из тяжелой артиллерии и "Града". Ударил дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пострадали Никополь и Марганецкая громада. Произошло два возгорания. Повреждены инфраструктура и админздание. Разбиты два автобуса. Люди уцелели", - говорится в сообщении.

Гремело и в Синельниковском районе. Там также произошло возгорание. Главное, что люди не пострадали.

По уточненной информации, из-за вчерашних обстрелов в Червоногригорьевской громаде повреждена заправочная станция.

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