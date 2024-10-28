РУС
Оккупанты около 15 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 28 октября российские войска совершили на Никопольский район Днепропетровской области с полтора десятка атак.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг обстреливал Никополь, Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады. Больше всего применял дроны-камикадзе. Несколько раз обстрелял территории из артиллерии.

Также глава ОВА напомнил, что в результате атаки на Никополь пострадали два ребенка.

Обстріли Нікопольщини 28 жовтня

Кроме того, из-за вражеских атак повреждены инфраструктура, многоквартирный и 4 частных дома, 5 хозяйственных построек, а также газопроводы и линии электропередач.

Обстріли Нікопольщини 28 жовтня
Обстріли Нікопольщини 28 жовтня

Обстріли Нікопольщини 28 жовтня
Обстріли Нікопольщини 28 жовтня
Обстріли Нікопольщини 28 жовтня

