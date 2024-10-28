Оккупанты около 15 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 28 октября российские войска совершили на Никопольский район Днепропетровской области с полтора десятка атак.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг обстреливал Никополь, Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады. Больше всего применял дроны-камикадзе. Несколько раз обстрелял территории из артиллерии.
Также глава ОВА напомнил, что в результате атаки на Никополь пострадали два ребенка.
Кроме того, из-за вражеских атак повреждены инфраструктура, многоквартирный и 4 частных дома, 5 хозяйственных построек, а также газопроводы и линии электропередач.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль