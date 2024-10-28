Окупанти близько 15 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і з артилерії: Пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 28 жовтня російські війська здійснили на Нікопольський район Дніпропетровської області з півтора десятки атак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог обстрілював Нікополь, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. Найбільше застосовував дрони-камікадзе. Кілька разів обстріляв території з артилерії.

Також голова ОВА нагадав, що внаслідок атаки на Нікополь постраждали дві дитини.

Також читайте: Енергетики потрапили під обстріл на Дніпропетровщині, - ДТЕК

Крім того, через ворожі атаки пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний і 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, а також газогони і лінії електропередач.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вночі та вранці з важкої артилерії та "Граду" атакували Нікопольщину, пошкоджено інфраструктуру та адмінбудівлю. ФОТО





