Окупанти близько 15 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і з артилерії: Пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 28 жовтня російські війська здійснили на Нікопольський район Дніпропетровської області з півтора десятки атак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог обстрілював Нікополь, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. Найбільше застосовував дрони-камікадзе. Кілька разів обстріляв території з артилерії.

Також голова ОВА нагадав, що внаслідок атаки на Нікополь постраждали дві дитини.

Обстріли Нікопольщини 28 жовтня

Крім того, через ворожі атаки пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний і 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, а також газогони і лінії електропередач.

обстріл (30965) Нікополь (1355) Дніпропетровська область (4263)
