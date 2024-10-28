Окупанти близько 15 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і з артилерії: Пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 28 жовтня російські війська здійснили на Нікопольський район Дніпропетровської області з півтора десятки атак.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог обстрілював Нікополь, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. Найбільше застосовував дрони-камікадзе. Кілька разів обстріляв території з артилерії.
Також голова ОВА нагадав, що внаслідок атаки на Нікополь постраждали дві дитини.
Крім того, через ворожі атаки пошкоджені інфраструктура, багатоквартирний і 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, а також газогони і лінії електропередач.
