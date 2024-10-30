УКР
Окупанти зранку вдарили дроном по Нікополю: пошкоджено АЗС

шахед над Нікополем

Зранку 30 жовтня 2024 року війська РФ атакували дроном-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці агресор вгатив дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджена АЗС. Люди цілі", - зазначив він.

За словами Лисака, ніч у регіоні минула без ворожих обстрілів.

Читайте також: Окупанти близько 15 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і з артилерії: Пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що двох дітей було поранено у Нікополі внаслідок атаки РФ дроном-камікадзе.

