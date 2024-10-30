Окупанти зранку вдарили дроном по Нікополю: пошкоджено АЗС
Зранку 30 жовтня 2024 року війська РФ атакували дроном-камікадзе Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці агресор вгатив дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджена АЗС. Люди цілі", - зазначив він.
За словами Лисака, ніч у регіоні минула без ворожих обстрілів.
Раніше повідомлялося, що двох дітей було поранено у Нікополі внаслідок атаки РФ дроном-камікадзе.
