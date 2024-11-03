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Рашисти вдарили по Нікополю: була пожежа у приватному секторі. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, сьогодні, 3 листопада, ворог атакував приватний сектор Нікополя. У результаті обстрілу зайнялась покрівля та перекриття літньої кухні на одній із ділянок.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає.

Також читайте: Впродовж дня ворог бив по Нікопольщині з артилерії та атакував дронами, пошкоджені будинки та підприємство. ФОТОрепортаж

наслідки ударув по Нікополю
наслідки ударув по Нікополю
наслідки ударув по Нікополю

Автор: 

обстріл (29517) ДСНС (5192) Нікополь (1262)


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