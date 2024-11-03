Рашисти вдарили по Нікополю: була пожежа у приватному секторі. ФОТО
Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, сьогодні, 3 листопада, ворог атакував приватний сектор Нікополя. У результаті обстрілу зайнялась покрівля та перекриття літньої кухні на одній із ділянок.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає.
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