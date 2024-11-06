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Рашисти вдарили із "Граду" по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Обстріли Нікопольщини

Вночі 6 листопада 2024 року російська армія обстріляла Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, агресор вдарив із РСЗВ "Град" по Марганецькій громаді. Випустив 10 снарядів.

Загиблих і постраждалих немає.

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"В інших районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів", - уточнив Лисак.

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обстріл (29527) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3930)


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