Около десяти раз оккупанты атаковали с артиллерии и дронами-камикалзе Никопольщину: повреждена инфраструктура. ФОТО
В течение дня 6 ноября россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области с десяток раз. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг бил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.
В результате вражеских обстрелов изуродована инфраструктура. Повреждены также 3 частных дома. Кое-где специалисты еще обследуют территории - выясняют последствия.
Сообщается, что пострадавших нет.
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ирина ира #418568
показать весь комментарий06.11.2024 19:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
KAISERWALD
показать весь комментарий06.11.2024 19:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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