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Около десяти раз оккупанты атаковали с артиллерии и дронами-камикалзе Никопольщину: повреждена инфраструктура. ФОТО

В течение дня 6 ноября россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области с десяток раз. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

В результате вражеских обстрелов изуродована инфраструктура. Повреждены также 3 частных дома. Кое-где специалисты еще обследуют территории - выясняют последствия.

Сообщается, что пострадавших нет.

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Обстріли Нікопольщини 6 листопада
Обстріли Нікопольщини 6 листопада

Автор: 

обстрел (28254) Никополь (1095) Днепропетровская область (4165)


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А Курск и Белгород стоят как вкопанные
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06.11.2024 19:21 Ответить
Дрони-камікалзе це щось нове
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06.11.2024 19:45 Ответить
 
 