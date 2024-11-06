Около десяти раз оккупанты атаковали с артиллерии и дронами-камикалзе Никопольщину: повреждена инфраструктура. ФОТО

В течение дня 6 ноября россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области с десяток раз. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг бил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.



В результате вражеских обстрелов изуродована инфраструктура. Повреждены также 3 частных дома. Кое-где специалисты еще обследуют территории - выясняют последствия.

Сообщается, что пострадавших нет.

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