Близько десяти разів окупанти атакували з артилерії та дронами-камікалзе Нікопольщину: Пошкоджено інфраструктуру. ФОТО
Протягом дня 6 листопада росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з десяток разів. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.
Унаслідок ворожих обстрілів понівечена інфраструктура. Пошкоджені також 3 приватні будинки. Подекуди фахівці ще обстежують території – з’ясовують наслідки.
Повідомляється, що постраждалих немає.
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ирина ира #418568
показати весь коментар06.11.2024 19:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
KAISERWALD
показати весь коментар06.11.2024 19:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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