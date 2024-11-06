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Близько десяти разів окупанти атакували з артилерії та дронами-камікалзе Нікопольщину: Пошкоджено інфраструктуру. ФОТО

Протягом дня 6 листопада росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з десяток разів. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Унаслідок ворожих обстрілів понівечена інфраструктура. Пошкоджені також 3 приватні будинки. Подекуди фахівці ще обстежують території – з’ясовують наслідки.

Повідомляється, що постраждалих немає.

Також читайте: Рашисти вдарили із "Граду" по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Обстріли Нікопольщини 6 листопада
Обстріли Нікопольщини 6 листопада

Автор: 

обстріл (29527) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3930)


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А Курск и Белгород стоят как вкопанные
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06.11.2024 19:21 Відповісти
Дрони-камікалзе це щось нове
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06.11.2024 19:45 Відповісти
 
 