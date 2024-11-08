Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: Поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру, підприємство, соціальний заклад та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 листопада, під ударом ворога перебували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор цілив дронами-камікадзе, артилерією. Вгатив з РСЗВ "Град" і скинув боєприпас з БпЛА.





Унаслідок ворожих обстрілів постраждала 42-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.



Крім того, пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, соціальний заклад. Також легковик, мікроавтобус і вантажівка, зачепило лінію електропередач.

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На Криворіжжі під обстріл потрапила Грушівська громада. По її території окупанти застосували важку артилерію і безпілотник. Там також понівечена інфраструктура. Люди вціліли.

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