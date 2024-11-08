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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: Поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру, підприємство, соціальний заклад та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 листопада, під ударом ворога перебували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Нікопольщині під обстрілами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор цілив дронами-камікадзе, артилерією. Вгатив з РСЗВ "Град" і скинув боєприпас з БпЛА.

Обстріли Дніпропетровщини 8 листопада
Обстріли Дніпропетровщини 8 листопада

Унаслідок ворожих обстрілів постраждала 42-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, соціальний заклад. Також легковик, мікроавтобус і вантажівка, зачепило лінію електропередач.

Також читайте: Росіяни били з артилерії, дронами-камікадзе та скидали вибухівку на Нікопольщину: Пошкоджено інфраструктуру, підприємство й будинок

Обстріли Дніпропетровщини 8 листопада
Обстріли Дніпропетровщини 8 листопада

Також дивіться: Близько десяти разів окупанти атакували з артилерії та дронами-камікалзе Нікопольщину: Пошкоджено інфраструктуру. ФОТО

Обстріли Дніпропетровщини 8 листопада

На Криворіжжі під обстріл потрапила Грушівська громада. По її території окупанти застосували важку артилерію і безпілотник. Там також понівечена інфраструктура. Люди вціліли.

Читайте: Рашисти вдарили із "Граду" по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (29612) Нікополь (1265) Дніпропетровська область (3958)


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Кацапы разработали новый смертоносный каб, у которого дальность полета 120 км, название си ему чуду Гром-Е1 весом 600 кг с ракетным двигателем и с изминениеи вектора полета. А, что зеленая влада разработала?
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08.11.2024 20:22 Відповісти
 
 