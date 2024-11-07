Росіяни били з артилерії, дронами-камікадзе та скидали вибухівку на Нікопольщину: Пошкоджено інфраструктуру, підприємство й будинок

Упродовж дня 7 листопада російські війська продовжували бити по Нікопольському району Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії. Крім того, скидав боєприпаси з БпЛА та цілив дронами-камікадзе.



Як зазначається, під обстрілами окупантів перебували Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.



Унаслідок російських атак люди не постраждали. Пошкоджені інфраструктура, одне з підприємств, 6 авто та приватний будинок.

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