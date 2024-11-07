Россияне били из артиллерии, дронами-камикадзе и сбрасывали взрывчатку на Никопольщину: Повреждена инфраструктура, предприятие и дом
В течение дня 7 ноября российские войска продолжали бить по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение дня враг обстреливал Никопольщину из артиллерии. Кроме того, сбрасывал боеприпасы с БпЛА и целился дронами-камикадзе.
Как отмечается, под обстрелами оккупантов находились Никополь, Марганецкая и Мировская громады.
В результате российских атак люди не пострадали. Повреждены инфраструктура, одно из предприятий, 6 авто и частный дом.
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