Окупанти здійснили 3 безуспішні штурми на Придніпровському напрямку, намагаючись закріпитися в острівній зоні, відійшли із втратами, - Сили оборони Півдня
Сили оборони Півдня на всіх напрямках продовжують вести контрбатарейну боротьбу, утримувати позиції, знищувати ворога та його техніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони Півдня.
Як зазначається, на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу зафіксовано 4 ворожі штурми.
Крім того, противник завдав до десятка авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб (КАБ) та 90 некерованих авіаційних ракет (НАР).
Окупанти продовжують гатити по позиціях українських військ, використовуючи різні види озброєння. Минулої доби зафіксовано 243 обстріли наших позицій.
"Крім того, за минулу добу російські терористи завдали більше ніж 250 ударів FPV-дронами різних модифікацій, в тому числі були використані 5 "Ланцет" та скинули 169 осколкових боєприпасів", - розповіли в Силах оборони Півдня.
Також повідомляється, що на Времівському напрямку окупанти активно ведуть розвідувальні роботи для чергових спроб штурмів.
На Придніпровському напрямку противник провів 3 безуспішні штурми, намагаючись закріпитися в острівній зоні, але з втратами відійшов.
Втрати армії РФ
Так, за минулу добу росіяни 60 осіб.
Крім того знищено:
- 6 гармат, в т.ч. "Гіацинт-Б" та "Мста-Б";
- 1 міномет;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 16 одиниць БпЛА типу "Shahed";
- 2 одиниці БпЛА "Суперкам" та "Орлан";
- 2 мотоцикли;
- 1 гідроцикл;
- 4 човни;
- 1 станція РЕБ "Гроза";
- 1 камера спостереження;
- 14 бліндажів;
- 2 місця зберігання боєприпасів;
- 2 спостережні пункти;
- 1 місце зльоту БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 702 900 російських загарбників.
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