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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти здійснили 3 безуспішні штурми на Придніпровському напрямку, намагаючись закріпитися в острівній зоні, відійшли із втратами, - Сили оборони Півдня

Ситуація на Півдні

Сили оборони Півдня на всіх напрямках продовжують вести контрбатарейну боротьбу, утримувати позиції, знищувати ворога та його техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони Півдня.

Як зазначається, на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог не припиняє штурмових дій. За минулу добу зафіксовано 4 ворожі штурми.

Крім того, противник завдав до десятка авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб (КАБ) та 90 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Окупанти продовжують гатити по позиціях українських військ, використовуючи різні види озброєння. Минулої доби зафіксовано 243 обстріли наших позицій.

Також читайте: На півдні ворог проводить розвідку для чергових спроб штурмів, завдає потужних ударів авіацією, - Сили оборони

"Крім того, за минулу добу російські терористи завдали більше ніж 250 ударів FPV-дронами різних модифікацій, в тому числі були використані 5 "Ланцет" та скинули 169 осколкових боєприпасів", - розповіли в Силах оборони Півдня.

Також повідомляється, що на Времівському напрямку окупанти активно ведуть розвідувальні роботи для чергових спроб штурмів.

На Придніпровському напрямку противник провів 3 безуспішні штурми, намагаючись закріпитися в острівній зоні, але з втратами відійшов.

Втрати армії РФ

Так, за минулу добу росіяни 60 осіб.

Крім того знищено: 

  • 6 гармат, в т.ч. "Гіацинт-Б" та "Мста-Б";
  • 1 міномет;
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 16 одиниць БпЛА типу "Shahed";
  • 2 одиниці БпЛА "Суперкам" та "Орлан";

Також дивіться: Дрони до смерті заганяли двох окупантів. ВIДЕО

  • 2 мотоцикли;
  • 1 гідроцикл;
  • 4 човни;
  • 1 станція РЕБ "Гроза";
  • 1 камера спостереження;
  • 14 бліндажів;
  • 2 місця зберігання боєприпасів;
  • 2 спостережні пункти;
  • 1 місце зльоту БпЛА.

Читайте: Росіяни продовжують активні бойові дії на Оріхівському та Придніпровському напрямках, їхні втрати за добу становлять 60 осіб, - Сили оборони Півдня

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 702 900 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) знищення (7696) Сили оборони півдня (397)


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То ми обороняємося? Якою ціною, хто винен? Чую вітер переговорів.
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06.11.2024 12:30 Відповісти
З чого ви взяли? Ті зіткнення на дніпровських островах ще з часу звільнення Херсону від росіян весь час йдуть.
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06.11.2024 12:34 Відповісти
Ви ідіотка? Де я писав про острова і Херсон. Пити менше треба.
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06.11.2024 12:36 Відповісти
Тим часов в районі Курахувого назріває Для ЗСУ Величезний котел. Орки рухаються невпинно і схоже нікому немає до цього ніякого діла. Навіть Безуглій. Надія на Трампа?
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06.11.2024 12:35 Відповісти
Стратег? І що б ми робили, якби не ти такий розумний ...

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06.11.2024 17:33 Відповісти
16 одиниць БпЛА типу "Shahed"; Джерело: https://censor.net/ua/n3518610 це окремо на фронті.
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06.11.2024 12:42 Відповісти
 
 