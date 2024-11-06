Оккупанты совершили 3 безуспешных штурма на Приднепровском направлении, пытаясь закрепиться в островной зоне, отошли с потерями, - Силы обороны Юга
Силы обороны Юга на всех направлениях продолжают вести контрбатарейную борьбу, удерживать позиции, уничтожать врага и его технику.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.
Как отмечается, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки зафиксировано 4 вражеских штурма.
Кроме того, противник нанес до десятка авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиабомб (КАБ) и 90 неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Оккупанты продолжают бить по позициям украинских войск, используя различные виды вооружения. За прошедшие сутки зафиксировано 243 обстрела наших позиций.
"Кроме того, за минувшие сутки российские террористы нанесли более 250 ударов FPV-дронами различных модификаций, в том числе были использованы 5 "Ланцетов" и сбросили 169 осколочных боеприпасов", - рассказали в Силах обороны Юга.
Также сообщается, что на Времевском направлении оккупанты активно ведут разведывательные работы для очередных попыток штурмов.
На Приднепровском направлении противник провел 3 безуспешных штурма, пытаясь закрепиться в островной зоне, но с потерями отошел.
Потери армии РФ
Так, за минувшие сутки россияне 60 человек.
Кроме того уничтожено:
- 6 орудий, в т.ч. "Гиацинт-Б" и "Мста-Б";
- 1 миномет;
- 9 единиц автомобильной техники;
- 16 единиц БпЛА типа "Shahed";
- 2 единицы БпЛА "Суперкам" и "Орлан";
- 2 мотоцикла;
- 1 гидроцикл;
- 4 лодки;
- 1 станция РЭБ "Гроза";
- 1 камера наблюдения;
- 14 блиндажей;
- 2 места хранения боеприпасов;
- 2 наблюдательных пункта;
- 1 место взлета БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 702 900 российских захватчиков.
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