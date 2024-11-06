Оккупанты совершили 3 безуспешных штурма на Приднепровском направлении, пытаясь закрепиться в островной зоне, отошли с потерями, - Силы обороны Юга

Силы обороны Юга на всех направлениях продолжают вести контрбатарейную борьбу, удерживать позиции, уничтожать врага и его технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.



Как отмечается, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки зафиксировано 4 вражеских штурма.



Кроме того, противник нанес до десятка авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиабомб (КАБ) и 90 неуправляемых авиационных ракет (НАР).



Оккупанты продолжают бить по позициям украинских войск, используя различные виды вооружения. За прошедшие сутки зафиксировано 243 обстрела наших позиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На юге враг проводит разведку для очередных попыток штурмов, наносит мощные удары авиацией, - Силы обороны

"Кроме того, за минувшие сутки российские террористы нанесли более 250 ударов FPV-дронами различных модификаций, в том числе были использованы 5 "Ланцетов" и сбросили 169 осколочных боеприпасов", - рассказали в Силах обороны Юга.



Также сообщается, что на Времевском направлении оккупанты активно ведут разведывательные работы для очередных попыток штурмов.



На Приднепровском направлении противник провел 3 безуспешных штурма, пытаясь закрепиться в островной зоне, но с потерями отошел.

Потери армии РФ

Так, за минувшие сутки россияне 60 человек.

Кроме того уничтожено:

6 орудий, в т.ч. "Гиацинт-Б" и "Мста-Б";

1 миномет;

9 единиц автомобильной техники;

16 единиц БпЛА типа "Shahed";

2 единицы БпЛА "Суперкам" и "Орлан";

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны до смерти загоняли двух оккупантов. ВИДЕО

2 мотоцикла;

1 гидроцикл;

4 лодки;

1 станция РЭБ "Гроза";

1 камера наблюдения;

14 блиндажей;

2 места хранения боеприпасов;

2 наблюдательных пункта;

1 место взлета БпЛА.

Также читайте: Россияне используют электросамокаты и скутеры, чтобы добраться до позиций на Харьковщине, - 3-я ОШБр

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 702 900 российских захватчиков.