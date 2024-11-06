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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты совершили 3 безуспешных штурма на Приднепровском направлении, пытаясь закрепиться в островной зоне, отошли с потерями, - Силы обороны Юга

Ситуація на Півдні

Силы обороны Юга на всех направлениях продолжают вести контрбатарейную борьбу, удерживать позиции, уничтожать врага и его технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Как отмечается, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки зафиксировано 4 вражеских штурма.

Кроме того, противник нанес до десятка авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиабомб (КАБ) и 90 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Оккупанты продолжают бить по позициям украинских войск, используя различные виды вооружения. За прошедшие сутки зафиксировано 243 обстрела наших позиций.

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"Кроме того, за минувшие сутки российские террористы нанесли более 250 ударов FPV-дронами различных модификаций, в том числе были использованы 5 "Ланцетов" и сбросили 169 осколочных боеприпасов", - рассказали в Силах обороны Юга.

Также сообщается, что на Времевском направлении оккупанты активно ведут разведывательные работы для очередных попыток штурмов.

На Приднепровском направлении противник провел 3 безуспешных штурма, пытаясь закрепиться в островной зоне, но с потерями отошел.

Потери армии РФ

Так, за минувшие сутки россияне 60 человек.

Кроме того уничтожено:

  • 6 орудий, в т.ч. "Гиацинт-Б" и "Мста-Б";
  • 1 миномет;
  • 9 единиц автомобильной техники;
  • 16 единиц БпЛА типа "Shahed";
  • 2 единицы БпЛА "Суперкам" и "Орлан";

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  • 2 мотоцикла;
  • 1 гидроцикл;
  • 4 лодки;
  • 1 станция РЭБ "Гроза";
  • 1 камера наблюдения;
  • 14 блиндажей;
  • 2 места хранения боеприпасов;
  • 2 наблюдательных пункта;
  • 1 место взлета БпЛА.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 702 900 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) уничтожение (7397) Силы обороны юга (374)


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То ми обороняємося? Якою ціною, хто винен? Чую вітер переговорів.
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06.11.2024 12:30 Ответить
З чого ви взяли? Ті зіткнення на дніпровських островах ще з часу звільнення Херсону від росіян весь час йдуть.
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06.11.2024 12:34 Ответить
Ви ідіотка? Де я писав про острова і Херсон. Пити менше треба.
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06.11.2024 12:36 Ответить
Тим часов в районі Курахувого назріває Для ЗСУ Величезний котел. Орки рухаються невпинно і схоже нікому немає до цього ніякого діла. Навіть Безуглій. Надія на Трампа?
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06.11.2024 12:35 Ответить
Стратег? І що б ми робили, якби не ти такий розумний ...

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06.11.2024 17:33 Ответить
16 одиниць БпЛА типу "Shahed"; Джерело: https://censor.net/ua/n3518610 це окремо на фронті.
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06.11.2024 12:42 Ответить
 
 