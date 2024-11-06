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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 702 900 человек (+1250 за сутки), 9214 танков, 20 170 артсистем, 18 592 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 702 900 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 702900 (+1250) человек,

танков - 9214 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 18592 (+11) ед,

артиллерийских систем - 20170 (+20) ед,

РСЗО - 1245 (+0) ед,

средства ППО - 996 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18366 (+57),

крылатые ракеты - 2631 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28333 (+55) ед,

специальная техника - 3588 (+1)

Также смотрите: Российский солдат притворяется мертвым и через мгновение теряет голову от удара беспилотника "Дикий Шершень". ВИДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (6571) ликвидация (3764) уничтожение (7383) техника (1760)


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Топ комментарии
+14
Минув 3913 день москальсько-української війни.
93 одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 702 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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06.11.2024 08:49 Ответить
+11
Героям слава!!!
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06.11.2024 07:59 Ответить
+8
Трамп,не Трамп,а кацапи самі себе не знищать
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06.11.2024 08:02 Ответить
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дуже перепрошую це вперше мій ранок почався не з сторінки про успіхи ЗСУ а з результатів виборів у США
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06.11.2024 07:59 Ответить
В мене то же. Але другим оком дивився чи собаки корейців не їли.
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06.11.2024 08:02 Ответить
погана новина-трамп переміг,добра-війна скінчіться за 24 години
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06.11.2024 08:25 Ответить
хочете по секрету вам скажу - з зеленою шоблою кротів і мародерів ніяка Україна ніякої перемоги ніколи не доб*ється
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06.11.2024 08:28 Ответить
Героям слава!!!
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06.11.2024 07:59 Ответить
Трамп,не Трамп,а кацапи самі себе не знищать
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06.11.2024 08:02 Ответить
Уничтожаются.
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06.11.2024 08:05 Ответить
Уттилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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06.11.2024 08:07 Ответить
Вперше за останні три тижні наземка менше сотні.
Логістика 17 тис з початку року.
БПЛА впевнено наздоганяють ББМ.
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06.11.2024 08:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.11.2024 08:30 Ответить
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06.11.2024 08:44 Ответить
Минув 3913 день москальсько-української війни.
93 одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 702 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
показать весь комментарий
06.11.2024 08:49 Ответить
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06.11.2024 08:52 Ответить
 
 