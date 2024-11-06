Общие боевые потери РФ с начала войны – около 702 900 человек (+1250 за сутки), 9214 танков, 20 170 артсистем, 18 592 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 702 900 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 702900 (+1250) человек,
танков - 9214 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 18592 (+11) ед,
артиллерийских систем - 20170 (+20) ед,
РСЗО - 1245 (+0) ед,
средства ППО - 996 (+0) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18366 (+57),
крылатые ракеты - 2631 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28333 (+55) ед,
специальная техника - 3588 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Логістика 17 тис з початку року.
БПЛА впевнено наздоганяють ББМ.
93 одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 702 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.