Общие боевые потери РФ с начала войны – около 702 900 человек (+1250 за сутки), 9214 танков, 20 170 артсистем, 18 592 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 702 900 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 702900 (+1250) человек,

танков - 9214 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 18592 (+11) ед,

артиллерийских систем - 20170 (+20) ед,

РСЗО - 1245 (+0) ед,

средства ППО - 996 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18366 (+57),

крылатые ракеты - 2631 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28333 (+55) ед,

специальная техника - 3588 (+1)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.