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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 702 900 осіб (+1250 за добу), 9214 танків, 20 170 артсистем, 18 592 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 702 900 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 702900 (+1250) осіб,

танків - 9214 (+6) од,

бойових броньованих машин - 18592 (+11) од,

артилерійських систем - 20170 (+20) од,

РСЗВ - 1245 (+0) од,

засоби ППО - 996 (+0) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18366 (+57),

крилаті ракети - 2631 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 28333 (+55) од,

спеціальна техніка - 3588 (+1)

Також дивіться: Російський солдат прикидається мертвим і за мить втрачає голову від удару безпілотника "Дикий Шершень". ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7696) техніка (1872)


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Топ коментарі
+14
Минув 3913 день москальсько-української війни.
93 одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 702 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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06.11.2024 08:49 Відповісти
+11
Героям слава!!!
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06.11.2024 07:59 Відповісти
+8
Трамп,не Трамп,а кацапи самі себе не знищать
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06.11.2024 08:02 Відповісти
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дуже перепрошую це вперше мій ранок почався не з сторінки про успіхи ЗСУ а з результатів виборів у США
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06.11.2024 07:59 Відповісти
В мене то же. Але другим оком дивився чи собаки корейців не їли.
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06.11.2024 08:02 Відповісти
погана новина-трамп переміг,добра-війна скінчіться за 24 години
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06.11.2024 08:25 Відповісти
хочете по секрету вам скажу - з зеленою шоблою кротів і мародерів ніяка Україна ніякої перемоги ніколи не доб*ється
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06.11.2024 08:28 Відповісти
Героям слава!!!
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06.11.2024 07:59 Відповісти
Трамп,не Трамп,а кацапи самі себе не знищать
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06.11.2024 08:02 Відповісти
Уничтожаются.
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06.11.2024 08:05 Відповісти
Уттилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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06.11.2024 08:07 Відповісти
Вперше за останні три тижні наземка менше сотні.
Логістика 17 тис з початку року.
БПЛА впевнено наздоганяють ББМ.
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06.11.2024 08:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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06.11.2024 08:30 Відповісти
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06.11.2024 08:44 Відповісти
Минув 3913 день москальсько-української війни.
93 одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 702 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
показати весь коментар
06.11.2024 08:49 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2024 08:52 Відповісти
 
 