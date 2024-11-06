Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 702 900 осіб (+1250 за добу), 9214 танків, 20 170 артсистем, 18 592 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 702 900 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 702900 (+1250) осіб,
танків - 9214 (+6) од,
бойових броньованих машин - 18592 (+11) од,
артилерійських систем - 20170 (+20) од,
РСЗВ - 1245 (+0) од,
засоби ППО - 996 (+0) од,
літаків - 369(+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18366 (+57),
крилаті ракети - 2631 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 28333 (+55) од,
спеціальна техніка - 3588 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Логістика 17 тис з початку року.
БПЛА впевнено наздоганяють ББМ.
93 одиниці техніки та 1250! чумардосів за день.
Техніка сильно просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 702 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.