Російський солдат прикидається мертвим і за мить втрачає голову від удару безпілотника "Дикий Шершень". ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дрона "Дикі шершні" ліквідували пораненого російського солдата, який прикидався мертвим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанту від удару безпілотника відірвало голову.
Топ коментарі
+12 Михаил Сергиенко #582158
показати весь коментар05.11.2024 23:34 Відповісти Посилання
+4 Yurka Gagarin
показати весь коментар05.11.2024 23:34 Відповісти Посилання
+2 Дорофеев Сергей
показати весь коментар06.11.2024 00:28 Відповісти Посилання
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Не могу, отвечает, я ещё в реанимации.
- Куда ты спешишь, у нас впереди вечность?
- Мой в реанимации.
ну таке....