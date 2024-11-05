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Російський солдат прикидається мертвим і за мить втрачає голову від удару безпілотника "Дикий Шершень". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона "Дикі шершні" ліквідували пораненого російського солдата, який прикидався мертвим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанту від удару безпілотника відірвало голову.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр вночі виявили та знищили ворожий паливозаправник на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+12
"А мог би спіцца лєт так в 80" (с) путін
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05.11.2024 23:34 Відповісти
+4
кацап який бачив майбутне...
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05.11.2024 23:34 Відповісти
+2
Сидят в аду, бухают. Всё чинно,как алигархи. Мужик подбегает, наливает себе, опрокидывает и бежит дальше. Так несколько раз. Ему с предъявой. Нам не жалко, сядь побазарим про жизнь.
Не могу, отвечает, я ещё в реанимации.
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06.11.2024 00:28 Відповісти
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"А мог би спіцца лєт так в 80" (с) путін
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05.11.2024 23:34 Відповісти
кацап який бачив майбутне...
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05.11.2024 23:34 Відповісти
Все нікчемне життя перед смертью промайнуло. Так говорять хто вижив після клінічноі смерті.
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05.11.2024 23:50 Відповісти
Сидят в аду, бухают. Всё чинно,как алигархи. Мужик подбегает, наливает себе, опрокидывает и бежит дальше. Так несколько раз. Ему с предъявой. Нам не жалко, сядь побазарим про жизнь.
Не могу, отвечает, я ещё в реанимации.
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06.11.2024 00:28 Відповісти
В раю сидят души, вальяжно пьют елей, вдруг прибегает одна, всех растолкала и давай жадно быстро хлебать.
- Куда ты спешишь, у нас впереди вечность?
- Мой в реанимации.
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06.11.2024 06:33 Відповісти
ну мертвий так мертвий, дронік без зайвих питань все підтвердив.
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05.11.2024 23:34 Відповісти
а чі не кицік якись вже тим кацапом ласувався?
ну таке....
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05.11.2024 23:38 Відповісти
Смерть не намахаєш. Кобзон свідок.
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05.11.2024 23:45 Відповісти
А ведь он у неё, по плану, был через 15 лет, в Челябинске. Во для смерти сюрприз. А всё из за дрона.
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06.11.2024 00:31 Відповісти
В 2014 році на одному парашинському форумі написав, слідуюча війна - буде війна дронів. Мене почали троити: "мы Украину танками задавим ... Ракетами". Забанили довічно. Сміялись всі. Праша є параша.
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06.11.2024 00:49 Відповісти
Якась тваринка дременула....її нажаль вбило..Й на кота несхожа..Заеець оборетень..Чи Чупакабра повернулась?..Повернення Чупакабри!))....так..дзвонять от кажуть то вона..Легка контузія..Таки повернулась сердешна..)))..
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06.11.2024 00:18 Відповісти
Схоже,це збирач душ.забирає душі до пекла..тому окупант так крутився,бо збирач витягував дух з нього.
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06.11.2024 00:55 Відповісти
Може, то просто клапоть паперу повітряним напором здуло? все-таки - чотири гвинти працювали...
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06.11.2024 06:14 Відповісти
Херовий актор. У нас такого ж йолопа такі ж йолопи в презики вибрали.
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06.11.2024 00:23 Відповісти
Тепер він добрий каzап.
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06.11.2024 02:44 Відповісти
Вопреки советам по технике безопасности, при ядерном взрыве ни в коем случае не падайте на землю лицом вниз, ибо такое потрясающее зрелище можно увидеть всего лишь раз в жизни!
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06.11.2024 06:11 Відповісти
А в США люди гроші шалені платили щоб поїхати в Неваду подивитись вибух наземний...а потім їхали дивитись в яму))))
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06.11.2024 08:24 Відповісти
Ну то й що? Лежав у госпіталі колись. В палаті був чоловік з Славутича. Хвалився, що раз у півроку пробирається тихцем до Чорнобилю - постоять коло 4 блоку. Бо тоді у нього підвищується загальний тонус організму... Навіть потенція покращується!
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06.11.2024 08:49 Відповісти
Маладая так і нє узнала какой у нєго біл канєц...
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06.11.2024 06:29 Відповісти
Мертвий так мертвий)
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06.11.2024 07:19 Відповісти
тепер вже й прикидатись мертвим не потрібно.
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06.11.2024 10:32 Відповісти
"Ах, как часто смолоду, Мы теряем голову,"
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06.11.2024 10:49 Відповісти
Які в наших хлопців бімби цікаві, бо не перший раз вже бачу, з мАльчІкАф трусІкІ як вітром здуває.
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06.11.2024 19:41 Відповісти
 
 