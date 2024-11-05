Воїни 3 ОШБр вночі виявили та знищили ворожий паливозаправник на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині бійці батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади на нічному полюванні знищили ворожий паливозаправник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом атаки дрона опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Яр Холодний
показати весь коментар05.11.2024 22:24 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар05.11.2024 22:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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