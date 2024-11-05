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Воїни 3 ОШБр вночі виявили та знищили ворожий паливозаправник на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині бійці батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади на нічному полюванні знищили ворожий паливозаправник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом атаки дрона опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7696) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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Нормально... Роту танкову без пального залишили...
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05.11.2024 22:24 Відповісти
Дуже гарно, но це нагадує партизанську війну, як ми будемо звільняти окуповані території такими темпами, нажалб наразі тільки втрачаємо.
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05.11.2024 22:28 Відповісти
 
 