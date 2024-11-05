Полонений російський солдат про "інвалідну штурмову команду": "Не подписал контракт - иди с ранениями на штурм". ВIДЕО

46-річний російський командир відділеня, старший сержант Євген Гапонов потрапив на війну в Україну ще у вересні 2022 року. Мобілізували його з Краснодарського краю РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами окупанта, з вісьмох його знайомих - в живих лишилося тільки двоє. Одного ліквідували навіть не українські військові - свої ж "товариші" по службі у алкогольному сп'янінні проломили череп російському солдату.

В підрозділі полоненого були навіть 64-річний штурмовик з тростинкою. Детальніше про "інвалідну штурмову команду", - дивіться далі у матеріалі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

"Если тебя застрёхсотило, - ты должен выйти сам. Нас предупредили, что эвакуировать нас никто не будет. Сами должны выйти на позиции, а потом еще пи#дячить 8 километров" , - розповів росіянин.

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