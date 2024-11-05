Пленный российский солдат об "инвалидной штурмовой команде": "Не подписал контракт - иди с ранениями на штурм". ВИДЕО
46-летний российский командир отделения, старший сержант Евгений Гапонов попал на войну в Украину еще в сентябре 2022 года. Мобилизовали его из Краснодарского края РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта, из восьмерых его знакомых - в живых осталось только двое. Одного ликвидировали даже не украинские военные - свои же "сослуживцы" в алкогольном опьянении проломили череп российскому солдату.
В подразделении пленного были даже 64-летний штурмовик с тросточкой. Подробнее об "инвалидной штурмовой команде", - смотрите далее в материале на ютуб-канале Бутусов Плюс.
"Если тебя застрекотало, - ты должен выйти сам. Нас предупредили, что эвакуировать нас никто не будет. Сами должны выйти на позиции, а потом еще пи#дячить 8 километров" , - рассказал россиянин.
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бо у полоні ця ненажерлива свинособака через тиждень почне алівьє вимагати і стучти мискою об підлогу.
Кацапи в тих війнах ніякої вагомої ролі не грали. В Парижі був заколот, і він здався черговий коаліції в 1814 році, Наполеон не встиг підійти з допомогою, тоді кацапи якийсь час були в Парижі, все там засцяли й загидили як завжди, а потім ще й багато дезертувало, не захотіли повертатись в рашку. А в 1815 Наполеон був остаточно розбитий англійцями, голландцями та прусаками, при Ватерлоо, і здався англійцям в полон. Кацапів і там не було.
Кацап - раб *********** на швабре.
Нажаль і тоді в 1918 році серед українців вистачало такої бидлоти .як ******* дебілоїди-73% і Кубань .тупо. відхопили москалі Нагадую : УКРАЇНСЬКА козацька Кубань--походженням населенням із елітного причорноморського козацтва . яке катерина-розпутна та грицько--нечеса.--
наказово перевели . для освоєння боліт Тамані; потім--на приборкання
НЕпокірних Черкесів... Решту--доконала на війні з Персією ...( ось чому після жовтневого перевороту 1917р.--нікому вже було відстояти українсько-кубаньську республіку ...) Аналогічно вчинили із Курщиною
. яку- ( свого часу) гетьман України Мазепа заселив українцями..
Отже маємо .швидше за все. ситуацію. яка засвідчує про велику трагедію нашого . згорьованого. народу!!! (коли українців--змушують вбивати українців...) Хто має сумніви--увімкніть та послухайте Україно-кубаньський козачий хор !!! І вам стане ясно: хто із нас реальний українець... Мав нагоду жити там .працювати. Вражала неймовірна туга
стареньких за матір*ю Україною... По станицях--переважно українська говірка... На застіллі можна почути таких. щирих українських пісень. що у нас уже НЕ почуєш...( знаю: дружину мав кубаньску станич.козач