РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4161 посетитель онлайн
Новости Видео Война
5 255 28

Пленный российский солдат об "инвалидной штурмовой команде": "Не подписал контракт - иди с ранениями на штурм". ВИДЕО

46-летний российский командир отделения, старший сержант Евгений Гапонов попал на войну в Украину еще в сентябре 2022 года. Мобилизовали его из Краснодарского края РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта, из восьмерых его знакомых - в живых осталось только двое. Одного ликвидировали даже не украинские военные - свои же "сослуживцы" в алкогольном опьянении проломили череп российскому солдату.

В подразделении пленного были даже 64-летний штурмовик с тросточкой. Подробнее об "инвалидной штурмовой команде", - смотрите далее в материале на ютуб-канале Бутусов Плюс.

"Если тебя застрекотало, - ты должен выйти сам. Нас предупредили, что эвакуировать нас никто не будет. Сами должны выйти на позиции, а потом еще пи#дячить 8 километров" , - рассказал россиянин.

Смотрите: Бойцы 25 ОПДБр атакуют "буханку" и три БТР россиян на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) интервью (234) Бутусов Юрий (4390) пленные (2190)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Треба писати 46-ти річна свинособака.
показать весь комментарий
05.11.2024 20:59 Ответить
+5
"Полонений російський солдат" має піти за російським кораблем.
бо у полоні ця ненажерлива свинособака через тиждень почне алівьє вимагати і стучти мискою об підлогу.
показать весь комментарий
05.11.2024 21:07 Ответить
+5
Читав збірник спогадів західних, і азійських дипломатів, купців, мандрівників, про московію, з часів василя третього, івана грозного сина його, до петра романова і далі. Так вони всі пишуть одне і теж. Кацапи такими були завжди, нічого не змінилось, брехливі, підступні, брудні потвори, садоміти, і садисти…
показать весь комментарий
05.11.2024 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба писати 46-ти річна свинособака.
показать весь комментарий
05.11.2024 20:59 Ответить
"Полонений російський солдат" має піти за російським кораблем.
бо у полоні ця ненажерлива свинособака через тиждень почне алівьє вимагати і стучти мискою об підлогу.
показать весь комментарий
05.11.2024 21:07 Ответить
І кто ж це повинен зробити? Може ти сам відправиш?
показать весь комментарий
05.11.2024 21:11 Ответить
звісно союзники.
показать весь комментарий
05.11.2024 21:18 Ответить
Ясно. Зіскочив. Як раніше казали: молодець, сідай, п'ять балів 👍
показать весь комментарий
05.11.2024 21:21 Ответить
таку б штуку з українськими прокурорвами-інвалідами та рештою зеленої інвалідної братії треба узаконити ))
показать весь комментарий
05.11.2024 21:14 Ответить
Кожен кацап є інвалід на голову. ***** зробило їх інвалідами.
показать весь комментарий
05.11.2024 21:26 Ответить
Читав збірник спогадів західних, і азійських дипломатів, купців, мандрівників, про московію, з часів василя третього, івана грозного сина його, до петра романова і далі. Так вони всі пишуть одне і теж. Кацапи такими були завжди, нічого не змінилось, брехливі, підступні, брудні потвори, садоміти, і садисти…
показать весь комментарий
05.11.2024 21:34 Ответить
Вечная тема это. Тут иное. Мы куда смотрели веками? И рядом живя? Вот загадка. А ведь тем не менее знали и мы это.
показать весь комментарий
05.11.2024 22:04 Ответить
Мабуть з мацковіі ти, бо тупе, коли Наполеон був мацкві, то кацапи сиділи в лісі, під ккушами, і чекали коли він піде. Перемогали вони тільки кількістю, бо іх завжди було багато. Дурнів завжди багато, розумного трудно знайти, так що вчись, не будь кацапом.
показать весь комментарий
06.11.2024 06:07 Ответить
Під кущами. Да , вони ще пияками завжди були, брагу локали з ранку до ночі, і тоді.
показать весь комментарий
06.11.2024 06:40 Ответить
Ти бачу зовсім дрімуче, французи поодинці воювали з усім тодішнім світом, багато проти них збиралось коаліцій, і всі отримували по пиках.
Кацапи в тих війнах ніякої вагомої ролі не грали. В Парижі був заколот, і він здався черговий коаліції в 1814 році, Наполеон не встиг підійти з допомогою, тоді кацапи якийсь час були в Парижі, все там засцяли й загидили як завжди, а потім ще й багато дезертувало, не захотіли повертатись в рашку. А в 1815 Наполеон був остаточно розбитий англійцями, голландцями та прусаками, при Ватерлоо, і здався англійцям в полон. Кацапів і там не було.
показать весь комментарий
06.11.2024 12:04 Ответить
Вступу яких росіян, вепсів, чуді, чи чухонців? Смокчи чеченського прутня, лапотне чмо.
показать весь комментарий
06.11.2024 18:07 Ответить
Ті що приходили до мене і діло мали, давно в канаві догнили, но ті буряти були, хоча теж себе руцкімі називали, малі, вонючі такі, косоокі...
показать весь комментарий
07.11.2024 11:41 Ответить
Паси алєня, ягель жуй…
показать весь комментарий
09.11.2024 10:56 Ответить
Та не, не *****, они всю свою историю от мацковии такими были, сплошное коллективное *****, с вяличием и скрепами.
показать весь комментарий
06.11.2024 03:35 Ответить
Откуда такие сведения? Ты инвалид которого отправляли в атаку? Или кацапский бот? Думаю скорее второе.
показать весь комментарий
05.11.2024 21:50 Ответить
Кацапи то є кончені раби - дегенерати, вже б яка іньша, нормальна нація, скинула режим ***** й припинила війну та почала розвиток а ці раби-дегенерати лізуть "на м'ясо" покірно й нічого змінювати в середині Засрашки схоже не збираються.
показать весь комментарий
06.11.2024 00:58 Ответить
Зараз би українцям звинувачувати когось в рабстві. Лицеміри
показать весь комментарий
06.11.2024 09:35 Ответить
Україна не нападала ні накого м'ясними атаками під стволами заград-отрядів з страхом бути "обнуленньім".
показать весь комментарий
06.11.2024 09:45 Ответить
путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
показать весь комментарий
06.11.2024 09:46 Ответить
Чи НЕзанадто круто й безжально ?! Навіть у правилах .часто-густо. бувають винятки... Мало хто із дописувачів звернув увагу. що цей "СОЛДАТ " із Краснодарського кр. ... Має типове обличчя вольового (мислячого) українського козарлюги Кубаньської паланки ... ( у кацапидлів навіть бороди відростають по-іншому : коловидним .рудим. віником...)
Нажаль і тоді в 1918 році серед українців вистачало такої бидлоти .як ******* дебілоїди-73% і Кубань .тупо. відхопили москалі Нагадую : УКРАЇНСЬКА козацька Кубань--походженням населенням із елітного причорноморського козацтва . яке катерина-розпутна та грицько--нечеса.--
наказово перевели . для освоєння боліт Тамані; потім--на приборкання
НЕпокірних Черкесів... Решту--доконала на війні з Персією ...( ось чому після жовтневого перевороту 1917р.--нікому вже було відстояти українсько-кубаньську республіку ...) Аналогічно вчинили із Курщиною
. яку- ( свого часу) гетьман України Мазепа заселив українцями..
Отже маємо .швидше за все. ситуацію. яка засвідчує про велику трагедію нашого . згорьованого. народу!!! (коли українців--змушують вбивати українців...) Хто має сумніви--увімкніть та послухайте Україно-кубаньський козачий хор !!! І вам стане ясно: хто із нас реальний українець... Мав нагоду жити там .працювати. Вражала неймовірна туга
стареньких за матір*ю Україною... По станицях--переважно українська говірка... На застіллі можна почути таких. щирих українських пісень. що у нас уже НЕ почуєш...( знаю: дружину мав кубаньску станич.козач
показать весь комментарий
06.11.2024 12:22 Ответить
 
 