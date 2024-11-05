Пленный российский солдат об "инвалидной штурмовой команде": "Не подписал контракт - иди с ранениями на штурм". ВИДЕО

46-летний российский командир отделения, старший сержант Евгений Гапонов попал на войну в Украину еще в сентябре 2022 года. Мобилизовали его из Краснодарского края РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам оккупанта, из восьмерых его знакомых - в живых осталось только двое. Одного ликвидировали даже не украинские военные - свои же "сослуживцы" в алкогольном опьянении проломили череп российскому солдату.

В подразделении пленного были даже 64-летний штурмовик с тросточкой. Подробнее об "инвалидной штурмовой команде", - смотрите далее в материале на ютуб-канале Бутусов Плюс.

"Если тебя застрекотало, - ты должен выйти сам. Нас предупредили, что эвакуировать нас никто не будет. Сами должны выйти на позиции, а потом еще пи#дячить 8 километров" , - рассказал россиянин.

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