Бойцы 25 ОПГБр атакуют "буханку" и три БТР россиян на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы спецподразделения "ALASTOR" 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады атаковали дронами-камикадзе "буханку" и три вражеских БТР на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бойцов спецподразделения.
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