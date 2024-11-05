Оккупанты-беглецы на ходу выбросили из авто раненого российского солдата. ВИДЕО

На Херсонском направлении российские солдаты на "Буханке" решили, во время бегства от дрона-камикадзе, избавиться от лишнего "балласта" - и выбросили из машины раненого оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник бойцов Сил специальных операций все равно атаковал машину захватчиков.

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