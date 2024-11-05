Оккупанты-беглецы на ходу выбросили из авто раненого российского солдата. ВИДЕО
На Херсонском направлении российские солдаты на "Буханке" решили, во время бегства от дрона-камикадзе, избавиться от лишнего "балласта" - и выбросили из машины раненого оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник бойцов Сил специальных операций все равно атаковал машину захватчиков.
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+19 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий05.11.2024 18:09 Ответить Ссылка
+19 Breezg
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+13 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий05.11.2024 18:11 Ответить Ссылка
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Нужно на весь мир такие видео показывать. А то откровенно ******* на иностранных сайтах до сих пор кацапоидов считают сверхнацией которые друг за дружку ого-го.
а ось цей відос - треба показувати самим росіянам, і бажання повоювати за рублі трошки спаде
а може так смердів, що провітриться відправили )))