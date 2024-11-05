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Оккупанты-беглецы на ходу выбросили из авто раненого российского солдата. ВИДЕО

На Херсонском направлении российские солдаты на "Буханке" решили, во время бегства от дрона-камикадзе, избавиться от лишнего "балласта" - и выбросили из машины раненого оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что беспилотник бойцов Сил специальных операций все равно атаковал машину захватчиков.

Также смотрите: Пограничники FPV-дроном атаковали вражескую БМП вблизи Волчанска. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) ликвидация (3763) ССО (538) Херсонская область (4946)


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Топ комментарии
+19
Виявляється гускіє сваіх брасают. Худоба кінчена.
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05.11.2024 18:09 Ответить
+19
А "Буханку" вразили? Якщо так, то "баласту" може і пощастило. Хоч сам сконає.
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05.11.2024 18:13 Ответить
+13
Рузгиесваихнебрасают
Нужно на весь мир такие видео показывать. А то откровенно ******* на иностранных сайтах до сих пор кацапоидов считают сверхнацией которые друг за дружку ого-го.
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05.11.2024 18:11 Ответить
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Виявляється гускіє сваіх брасают. Худоба кінчена.
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05.11.2024 18:09 Ответить
Так то що вони своїх не бросают, це як баба Яга, казка тільки для дорослих ху...ловців
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05.11.2024 18:32 Ответить
Нє бросают, а вибрасивают. Різниця є. Може той кацап вже був дохлим.
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05.11.2024 19:13 Ответить
Рузгиесваихнебрасают
Нужно на весь мир такие видео показывать. А то откровенно ******* на иностранных сайтах до сих пор кацапоидов считают сверхнацией которые друг за дружку ого-го.
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05.11.2024 18:11 Ответить
на весь світ треба показувати, що росіяни роблять з українськими містами.

а ось цей відос - треба показувати самим росіянам, і бажання повоювати за рублі трошки спаде
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05.11.2024 18:14 Ответить
ага. огого...до першої пляшки шмурдяка
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05.11.2024 18:46 Ответить
Баласт заважав злетіти?
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05.11.2024 18:12 Ответить
Скорее сбросили в надежде что дрон на етого раненного отвлечется пока сами убегут
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05.11.2024 18:20 Ответить
А "Буханку" вразили? Якщо так, то "баласту" може і пощастило. Хоч сам сконає.
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05.11.2024 18:13 Ответить
- Мама!! Льолік!!!
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05.11.2024 18:19 Ответить
Ще невідомо, кому більше пощастило ))

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05.11.2024 18:18 Ответить
Не выбросили, а захоронили с почестями
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05.11.2024 18:24 Ответить
Похерили.
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05.11.2024 18:28 Ответить
Головне щоб обрати встигли, а за тілом пізніше повернутися зможуть.
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05.11.2024 18:29 Ответить
та він сам попросився ))
а може так смердів, що провітриться відправили )))
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05.11.2024 18:32 Ответить
Кацапські "скрепи" - підібрали, обобрали, викинули.
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05.11.2024 18:40 Ответить
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05.11.2024 18:49 Ответить
А "буханка" взлетіла чи й водія треба було викинути ?
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05.11.2024 18:55 Ответить
"Ми сваіх нє брасаєм ,ми іх вибрасиваєм"
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05.11.2024 18:56 Ответить
Он сказал что нє любит путєна,а оні сказали что ім нє по путі.
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05.11.2024 19:03 Ответить
можливо двері відчинилися від вібрації, бо який сенс викидати, це нічого не дає
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05.11.2024 19:09 Ответить
НЕ ПОНИМАЕТЕ , ОН САМ
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05.11.2024 19:13 Ответить
Не виноваты кацапы, "балласт" он сам ушёл.
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06.11.2024 01:34 Ответить
Баба з воза.
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05.11.2024 19:14 Ответить
"Баба з воза" - кобила в курсі...
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05.11.2024 20:02 Ответить
Он проста праспал сваю астановку 😁
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05.11.2024 19:49 Ответить
"Такси идет в парк ... "
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05.11.2024 23:00 Ответить
Шо ви за люди! Не "викинули", а "десантували"... На ношах! Щоб на холодній землі не замерз!
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05.11.2024 19:59 Ответить
Уикэнд у Берни))))
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05.11.2024 20:00 Ответить
Этот УаЗ ехал по грунтовке 70-75 км, но ******** кацапо ***** думали оторвутся на 160 если сбросят своего борова..
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05.11.2024 20:30 Ответить
Вони його добили , бо на такій швидкості головою об землю , і хребет в друзьки )))
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05.11.2024 21:13 Ответить
 
 