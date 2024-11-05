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Окупанти-втікачі на ходу викинули з авто пораненого російського солдата. ВIДЕО

На Херсонському напрямку російські солдати на "Буханці" вирішили, під час втечі від дрона-камікадзе, позбутися зайвого "баласту" - та викинули з машини пораненого окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що безпілотник бійців Сил спеціальних операцій все одно атакував машину загарбників.

Також дивіться: Прикордонники FPV-дроном атакували ворожу БМП поблизу Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) ССО (531) Херсонська область (5942)


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Топ коментарі
+19
Виявляється гускіє сваіх брасают. Худоба кінчена.
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05.11.2024 18:09 Відповісти
+19
А "Буханку" вразили? Якщо так, то "баласту" може і пощастило. Хоч сам сконає.
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05.11.2024 18:13 Відповісти
+13
Рузгиесваихнебрасают
Нужно на весь мир такие видео показывать. А то откровенно ******* на иностранных сайтах до сих пор кацапоидов считают сверхнацией которые друг за дружку ого-го.
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05.11.2024 18:11 Відповісти
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Виявляється гускіє сваіх брасают. Худоба кінчена.
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05.11.2024 18:09 Відповісти
Так то що вони своїх не бросают, це як баба Яга, казка тільки для дорослих ху...ловців
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05.11.2024 18:32 Відповісти
Нє бросают, а вибрасивают. Різниця є. Може той кацап вже був дохлим.
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05.11.2024 19:13 Відповісти
Рузгиесваихнебрасают
Нужно на весь мир такие видео показывать. А то откровенно ******* на иностранных сайтах до сих пор кацапоидов считают сверхнацией которые друг за дружку ого-го.
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05.11.2024 18:11 Відповісти
на весь світ треба показувати, що росіяни роблять з українськими містами.

а ось цей відос - треба показувати самим росіянам, і бажання повоювати за рублі трошки спаде
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05.11.2024 18:14 Відповісти
ага. огого...до першої пляшки шмурдяка
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05.11.2024 18:46 Відповісти
Баласт заважав злетіти?
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05.11.2024 18:12 Відповісти
Скорее сбросили в надежде что дрон на етого раненного отвлечется пока сами убегут
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05.11.2024 18:20 Відповісти
А "Буханку" вразили? Якщо так, то "баласту" може і пощастило. Хоч сам сконає.
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05.11.2024 18:13 Відповісти
- Мама!! Льолік!!!
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05.11.2024 18:19 Відповісти
Ще невідомо, кому більше пощастило ))

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05.11.2024 18:18 Відповісти
Не выбросили, а захоронили с почестями
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05.11.2024 18:24 Відповісти
Похерили.
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05.11.2024 18:28 Відповісти
Головне щоб обрати встигли, а за тілом пізніше повернутися зможуть.
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05.11.2024 18:29 Відповісти
та він сам попросився ))
а може так смердів, що провітриться відправили )))
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05.11.2024 18:32 Відповісти
Кацапські "скрепи" - підібрали, обобрали, викинули.
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05.11.2024 18:40 Відповісти
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05.11.2024 18:49 Відповісти
А "буханка" взлетіла чи й водія треба було викинути ?
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05.11.2024 18:55 Відповісти
"Ми сваіх нє брасаєм ,ми іх вибрасиваєм"
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05.11.2024 18:56 Відповісти
Он сказал что нє любит путєна,а оні сказали что ім нє по путі.
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05.11.2024 19:03 Відповісти
можливо двері відчинилися від вібрації, бо який сенс викидати, це нічого не дає
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05.11.2024 19:09 Відповісти
НЕ ПОНИМАЕТЕ , ОН САМ
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05.11.2024 19:13 Відповісти
Не виноваты кацапы, "балласт" он сам ушёл.
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06.11.2024 01:34 Відповісти
Баба з воза.
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05.11.2024 19:14 Відповісти
"Баба з воза" - кобила в курсі...
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05.11.2024 20:02 Відповісти
Он проста праспал сваю астановку 😁
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05.11.2024 19:49 Відповісти
"Такси идет в парк ... "
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05.11.2024 23:00 Відповісти
Шо ви за люди! Не "викинули", а "десантували"... На ношах! Щоб на холодній землі не замерз!
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05.11.2024 19:59 Відповісти
Уикэнд у Берни))))
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05.11.2024 20:00 Відповісти
Этот УаЗ ехал по грунтовке 70-75 км, но ******** кацапо ***** думали оторвутся на 160 если сбросят своего борова..
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05.11.2024 20:30 Відповісти
Вони його добили , бо на такій швидкості головою об землю , і хребет в друзьки )))
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05.11.2024 21:13 Відповісти
 
 