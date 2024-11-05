Окупанти-втікачі на ходу викинули з авто пораненого російського солдата. ВIДЕО
На Херсонському напрямку російські солдати на "Буханці" вирішили, під час втечі від дрона-камікадзе, позбутися зайвого "баласту" - та викинули з машини пораненого окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що безпілотник бійців Сил спеціальних операцій все одно атакував машину загарбників.
Топ коментарі
+19 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар05.11.2024 18:09 Відповісти Посилання
+19 Breezg
показати весь коментар05.11.2024 18:13 Відповісти Посилання
+13 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар05.11.2024 18:11 Відповісти Посилання
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Нужно на весь мир такие видео показывать. А то откровенно ******* на иностранных сайтах до сих пор кацапоидов считают сверхнацией которые друг за дружку ого-го.
а ось цей відос - треба показувати самим росіянам, і бажання повоювати за рублі трошки спаде
а може так смердів, що провітриться відправили )))