Окупанти-втікачі на ходу викинули з авто пораненого російського солдата. ВIДЕО

На Херсонському напрямку російські солдати на "Буханці" вирішили, під час втечі від дрона-камікадзе, позбутися зайвого "баласту" - та викинули з машини пораненого окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що безпілотник бійців Сил спеціальних операцій все одно атакував машину загарбників.

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