Прикордонники FPV-дроном атакували ворожу БМП поблизу Вовчанська. ВIДЕО
FPV-дроном прикордонники Краматорського загону підбили БМП окупантів поблизу Вовчанська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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