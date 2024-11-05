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Прикордонники FPV-дроном атакували ворожу БМП поблизу Вовчанська. ВIДЕО

FPV-дроном прикордонники Краматорського загону підбили БМП окупантів поблизу Вовчанська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) знищення (7696) БМП (417)


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