Окупант про мовний бар’єр із північнокорейцями: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий розповідає про проблеми, які виникають із північнокорейськими найманцями через мовний бар'єр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина незнання мови принесе чимало проблем на полі бою, через не розуміння команд та деталей поставлених завдань. Також окупант сумнівається у тому, що у Росії знайдеться достатньо знавців корейської мови, які здатні допомогти нівелювати можливі проблеми, які виникатимуть під час управління північнокорейськими солдатами.

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