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Новини Відео Війна
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Окупант про мовний бар’єр із північнокорейцями: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий розповідає про проблеми, які виникають із північнокорейськими найманцями через мовний бар'єр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина незнання мови принесе чимало проблем на полі бою, через не розуміння команд та деталей поставлених завдань. Також окупант сумнівається у тому, що у Росії знайдеться достатньо знавців корейської мови, які здатні допомогти нівелювати можливі проблеми, які виникатимуть під час управління північнокорейськими солдатами.

Також читайте: Україна заявила, що атакувала війська Північної Кореї в Курську, - Financial Times

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія пропонує Північній Кореї до 700 тисяч тонн рису за участь у війні проти України, – ЗМІ

Автор: 

армія рф (18036) КНДР (1274) російська мова (316)


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Топ коментарі
+17
Це добре... Якщо так піде й далі - вони почнуть корейців учить, как чурок нерусских" - кулаками... І тоді піде "пальба в спину "учителям"...
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05.11.2024 14:02 Відповісти
+9
Для м'ясних штурмів мовний барьєр взагалі НЕ перешкода!
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05.11.2024 14:04 Відповісти
+7
А мені воно накуя? - іх геморои
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05.11.2024 13:57 Відповісти
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А мені воно накуя? - іх геморои
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05.11.2024 13:57 Відповісти
Це добре... Якщо так піде й далі - вони почнуть корейців учить, как чурок нерусских" - кулаками... І тоді піде "пальба в спину "учителям"...
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05.11.2024 14:02 Відповісти
Взагалі не проблема навчити корейців русскому ізику. Їм лиш одну команду треба засвоїти: "Впєрьооооод!".
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05.11.2024 15:13 Відповісти
Ти коли-небудь працював з "нерусскими"? Десятка півтора "народів Кавказу, до десятка народів Середньої Азії та Казахстану... А ще молдавани, румуни, мадяри... І з них потрібно сформувать "бойову одиницю"...
Так що не "махай шаблею"... Одним "вперьодом" не обійдешся...
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05.11.2024 15:34 Відповісти
у короче вони як ті чмобіки про яких тут ржали колись....тільки ще гірше ????
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05.11.2024 16:14 Відповісти
"О ,чурок подвезли " як казали в совітській армії.
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05.11.2024 16:29 Відповісти
Було таке... У мене було легше - авторота. Половина техніки - спеціальна... Тобто, набирали відносно освічених і грамотних ... А от в мотострілках ротні тв взводні "вішалися"...
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05.11.2024 16:33 Відповісти
Ви про тау штуку, як сарказм чули? А працювати мені доводилось з різними людьми.
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05.11.2024 20:31 Відповісти
Про "сарказм" я чув... От тільки тут ним "і не пахне"... Надто серйозне питання... Неама над чим "іржать"...
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05.11.2024 22:19 Відповісти
висновок - швидше зафаршируються
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05.11.2024 17:40 Відповісти
нічого не зміниться - що так що так тактика одна - побільше фаршу і все. Вони так 2 світову виграли де на 1 солдата вермахту помирало по 5 а то і 11 їхніх
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05.11.2024 13:59 Відповісти
Якби не українці виграв би Совок війну
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05.11.2024 14:02 Відповісти
У більшовиків були китайські підрозділи, і вони робили разом революцію на теренах царської росії. Здається і в Київ ті також заходили.
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05.11.2024 14:44 Відповісти
виграли? одним фаршем не виграли б нічого, техніка вирішує і допомога, якби не допомога коаліції, знищили б весь оборанський саюс.
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05.11.2024 21:46 Відповісти
Зате такими як цей кацапський поц гарно вміють управлять даги та кадирівці
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05.11.2024 14:03 Відповісти
Для м'ясних штурмів мовний барьєр взагалі НЕ перешкода!
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05.11.2024 14:04 Відповісти
Перестаньте вже про ці мясні штурми. Чому ви так недооцінюєте ворога? Перестаньте дивитись усякі телемарафони. І наостаток: якщо в кацапів мясні штурми, то в українців мясна оборона. А як інакше можна зрозуміти фрази "росіяни продавили ...". А це означає, що артилерія все змолола на дрібні кусочки і туди зайшла піхота.
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05.11.2024 15:32 Відповісти
правильно йшло багато мяса, хвиля за хвилею, що тупо не вистачило снарядів і набоїв, от і "продавили" м'ясом.
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05.11.2024 21:47 Відповісти
Вибачте шановний, а ви з якого телемарафону? (Доречі, якщо на Львівщині до вас звертаються "шановний", то ви зовсім не шановний, а глибоо навпаки).
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05.11.2024 21:58 Відповісти
мені глибо насрати на тебе вельми не шановний, а коли кажуть вельми не шановний, то ти лайно собаче чи свиняче, обирай.
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05.11.2024 22:27 Відповісти
Кацап не зможе - снаряд допоможе.
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05.11.2024 14:06 Відповісти
Це тепер твої "братья". Братскій нарот
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05.11.2024 14:10 Відповісти
Так их как мясо используют, там двух-трёх слов достаточно
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05.11.2024 14:13 Відповісти
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05.11.2024 14:21 Відповісти
Твоя-моя *****-мать 😂
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05.11.2024 16:10 Відповісти
Кацапи, вам давно вже казали вчіть китайський.
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05.11.2024 14:21 Відповісти
В мережі з'явилось https://x.com/jatsenkoirina/status/1852453105566114239 аудіо перехоплення розмови рашистського вояки з "супругой":

" - Чё там? прибыли ваши эти...
- О-хооо...
- ... узкооглазые друзья?
- А-ха-ха, та да, за первую партию привезли @£#%...

- ... Тупые. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают как нажать, что ответить. Как мы с ними будем...? Я, я, я не понимаю, как с ними идти-то. Он ничего не понимает, что ты ему говориш. @£#%... на своем - вообще ничего не понятно. Ха-ха...
- А, а как же вы с ними общаетесь-то?
- Ну, есть один переводчик, на пол-роты. То к тем бегает, то к тем.
- Так, а чё, он посрать с ними ходит?
- Хи-хи-хи. Так они сидят, глазами хлопают, нииxy& не понимают, блин. Говоришь с ними...
- Так пресаните их там..."
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05.11.2024 14:24 Відповісти
Якщо їх пресонути - приїде Кім Чен Ин на бронєпоєздє і "спитає" за них
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05.11.2024 14:47 Відповісти
вчіть китайський
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05.11.2024 14:26 Відповісти
Мудак, нехай вчить китайську поки не пізно. Або нехай згадає свою рідну мокшано-удмуртську бо "московскоє наречіє"(русскій) то не рідна його мова.
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05.11.2024 14:32 Відповісти
***** одно видео где руснявый жмет руку корейцу и говорит "я русский, ты кореец, мы братья, а в твет кореец говорит нихуяо"! ШЕДЕВР
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05.11.2024 14:37 Відповісти
А мовою жестів як ? Під сраку кожна нація розуміє. І взагалі, чому кореєць повинен слухати кацапа, а не навпаки ? Вчить корейську - легше буде з китайським.
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05.11.2024 14:41 Відповісти
вас лаптеногое быдло китайцы вообще не понимают, и что! будете у них строчить молча.
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05.11.2024 15:00 Відповісти
Диваки...в Українській Армії взагалі ніхто не звертає увагу, хто якою мовою говорить...
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05.11.2024 15:29 Відповісти
Это будет выглядеть так

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05.11.2024 16:09 Відповісти
корейской морковки в маркировку
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05.11.2024 17:43 Відповісти
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05.11.2024 16:16 Відповісти
Це проблема для нас, і велика. Ці всі смішки ні до чого, бо зразу сміємось а потім лікті кусаємо.
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05.11.2024 17:11 Відповісти
без гумору не можна.
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05.11.2024 17:44 Відповісти
а є вже відео живого контакту русскіх і корейців. у мене попкорн пропадає.
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05.11.2024 18:01 Відповісти
Иди накуй , твоя моя не понимать..
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05.11.2024 18:13 Відповісти
Если с дронов корейцам бросать вкусную еду, они сами сдадутся массово ))
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05.11.2024 21:51 Відповісти
Учите китайский они его знают
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05.11.2024 22:26 Відповісти
 
 