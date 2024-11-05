Окупант про мовний бар’єр із північнокорейцями: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський військовий розповідає про проблеми, які виникають із північнокорейськими найманцями через мовний бар'єр.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами росіянина незнання мови принесе чимало проблем на полі бою, через не розуміння команд та деталей поставлених завдань. Також окупант сумнівається у тому, що у Росії знайдеться достатньо знавців корейської мови, які здатні допомогти нівелювати можливі проблеми, які виникатимуть під час управління північнокорейськими солдатами.
Топ коментарі
+17 Яр Холодний
показати весь коментар05.11.2024 14:02 Відповісти Посилання
+9 Small Jerboa
показати весь коментар05.11.2024 14:04 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.11.2024 13:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що не "махай шаблею"... Одним "вперьодом" не обійдешся...
" - Чё там? прибыли ваши эти...
- О-хооо...
- ... узкооглазые друзья?
- А-ха-ха, та да, за первую партию привезли @£#%...
- ... Тупые. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают как нажать, что ответить. Как мы с ними будем...? Я, я, я не понимаю, как с ними идти-то. Он ничего не понимает, что ты ему говориш. @£#%... на своем - вообще ничего не понятно. Ха-ха...
- А, а как же вы с ними общаетесь-то?
- Ну, есть один переводчик, на пол-роты. То к тем бегает, то к тем.
- Так, а чё, он посрать с ними ходит?
- Хи-хи-хи. Так они сидят, глазами хлопают, нииxy& не понимают, блин. Говоришь с ними...
- Так пресаните их там..."