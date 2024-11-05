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Оккупант о языковом барьере с северокорейцами: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный рассказывает о проблемах, которые возникают с северокорейскими наемниками из-за языкового барьера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина незнание языка принесет немало проблем на поле боя, из-за непонимания команд и деталей поставленных задач. Также оккупант сомневается в том, что в России найдется достаточно знатоков корейского языка, которые способны помочь нивелировать возможные проблемы, которые будут возникать при управлении северокорейскими солдатами.

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Автор: 

армия РФ (19882) КНДР (1239) русский язык (581)


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Топ комментарии
+17
Це добре... Якщо так піде й далі - вони почнуть корейців учить, как чурок нерусских" - кулаками... І тоді піде "пальба в спину "учителям"...
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05.11.2024 14:02 Ответить
+9
Для м'ясних штурмів мовний барьєр взагалі НЕ перешкода!
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05.11.2024 14:04 Ответить
+7
А мені воно накуя? - іх геморои
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05.11.2024 13:57 Ответить
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А мені воно накуя? - іх геморои
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05.11.2024 13:57 Ответить
Це добре... Якщо так піде й далі - вони почнуть корейців учить, как чурок нерусских" - кулаками... І тоді піде "пальба в спину "учителям"...
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05.11.2024 14:02 Ответить
Взагалі не проблема навчити корейців русскому ізику. Їм лиш одну команду треба засвоїти: "Впєрьооооод!".
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05.11.2024 15:13 Ответить
Ти коли-небудь працював з "нерусскими"? Десятка півтора "народів Кавказу, до десятка народів Середньої Азії та Казахстану... А ще молдавани, румуни, мадяри... І з них потрібно сформувать "бойову одиницю"...
Так що не "махай шаблею"... Одним "вперьодом" не обійдешся...
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05.11.2024 15:34 Ответить
у короче вони як ті чмобіки про яких тут ржали колись....тільки ще гірше ????
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05.11.2024 16:14 Ответить
"О ,чурок подвезли " як казали в совітській армії.
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05.11.2024 16:29 Ответить
Було таке... У мене було легше - авторота. Половина техніки - спеціальна... Тобто, набирали відносно освічених і грамотних ... А от в мотострілках ротні тв взводні "вішалися"...
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05.11.2024 16:33 Ответить
Ви про тау штуку, як сарказм чули? А працювати мені доводилось з різними людьми.
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05.11.2024 20:31 Ответить
Про "сарказм" я чув... От тільки тут ним "і не пахне"... Надто серйозне питання... Неама над чим "іржать"...
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05.11.2024 22:19 Ответить
висновок - швидше зафаршируються
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05.11.2024 17:40 Ответить
нічого не зміниться - що так що так тактика одна - побільше фаршу і все. Вони так 2 світову виграли де на 1 солдата вермахту помирало по 5 а то і 11 їхніх
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05.11.2024 13:59 Ответить
Якби не українці виграв би Совок війну
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05.11.2024 14:02 Ответить
У більшовиків були китайські підрозділи, і вони робили разом революцію на теренах царської росії. Здається і в Київ ті також заходили.
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05.11.2024 14:44 Ответить
виграли? одним фаршем не виграли б нічого, техніка вирішує і допомога, якби не допомога коаліції, знищили б весь оборанський саюс.
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05.11.2024 21:46 Ответить
Зате такими як цей кацапський поц гарно вміють управлять даги та кадирівці
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05.11.2024 14:03 Ответить
Для м'ясних штурмів мовний барьєр взагалі НЕ перешкода!
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05.11.2024 14:04 Ответить
Перестаньте вже про ці мясні штурми. Чому ви так недооцінюєте ворога? Перестаньте дивитись усякі телемарафони. І наостаток: якщо в кацапів мясні штурми, то в українців мясна оборона. А як інакше можна зрозуміти фрази "росіяни продавили ...". А це означає, що артилерія все змолола на дрібні кусочки і туди зайшла піхота.
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05.11.2024 15:32 Ответить
правильно йшло багато мяса, хвиля за хвилею, що тупо не вистачило снарядів і набоїв, от і "продавили" м'ясом.
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05.11.2024 21:47 Ответить
Вибачте шановний, а ви з якого телемарафону? (Доречі, якщо на Львівщині до вас звертаються "шановний", то ви зовсім не шановний, а глибоо навпаки).
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05.11.2024 21:58 Ответить
мені глибо насрати на тебе вельми не шановний, а коли кажуть вельми не шановний, то ти лайно собаче чи свиняче, обирай.
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05.11.2024 22:27 Ответить
Кацап не зможе - снаряд допоможе.
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05.11.2024 14:06 Ответить
Це тепер твої "братья". Братскій нарот
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05.11.2024 14:10 Ответить
Так их как мясо используют, там двух-трёх слов достаточно
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05.11.2024 14:13 Ответить
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05.11.2024 14:21 Ответить
Твоя-моя *****-мать 😂
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05.11.2024 16:10 Ответить
Кацапи, вам давно вже казали вчіть китайський.
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05.11.2024 14:21 Ответить
В мережі з'явилось https://x.com/jatsenkoirina/status/1852453105566114239 аудіо перехоплення розмови рашистського вояки з "супругой":

" - Чё там? прибыли ваши эти...
- О-хооо...
- ... узкооглазые друзья?
- А-ха-ха, та да, за первую партию привезли @£#%...

- ... Тупые. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают как нажать, что ответить. Как мы с ними будем...? Я, я, я не понимаю, как с ними идти-то. Он ничего не понимает, что ты ему говориш. @£#%... на своем - вообще ничего не понятно. Ха-ха...
- А, а как же вы с ними общаетесь-то?
- Ну, есть один переводчик, на пол-роты. То к тем бегает, то к тем.
- Так, а чё, он посрать с ними ходит?
- Хи-хи-хи. Так они сидят, глазами хлопают, нииxy& не понимают, блин. Говоришь с ними...
- Так пресаните их там..."
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05.11.2024 14:24 Ответить
Якщо їх пресонути - приїде Кім Чен Ин на бронєпоєздє і "спитає" за них
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05.11.2024 14:47 Ответить
вчіть китайський
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05.11.2024 14:26 Ответить
Мудак, нехай вчить китайську поки не пізно. Або нехай згадає свою рідну мокшано-удмуртську бо "московскоє наречіє"(русскій) то не рідна його мова.
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05.11.2024 14:32 Ответить
***** одно видео где руснявый жмет руку корейцу и говорит "я русский, ты кореец, мы братья, а в твет кореец говорит нихуяо"! ШЕДЕВР
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05.11.2024 14:37 Ответить
А мовою жестів як ? Під сраку кожна нація розуміє. І взагалі, чому кореєць повинен слухати кацапа, а не навпаки ? Вчить корейську - легше буде з китайським.
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05.11.2024 14:41 Ответить
вас лаптеногое быдло китайцы вообще не понимают, и что! будете у них строчить молча.
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05.11.2024 15:00 Ответить
Диваки...в Українській Армії взагалі ніхто не звертає увагу, хто якою мовою говорить...
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05.11.2024 15:29 Ответить
Это будет выглядеть так

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05.11.2024 16:09 Ответить
корейской морковки в маркировку
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05.11.2024 17:43 Ответить
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05.11.2024 16:16 Ответить
Це проблема для нас, і велика. Ці всі смішки ні до чого, бо зразу сміємось а потім лікті кусаємо.
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05.11.2024 17:11 Ответить
без гумору не можна.
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05.11.2024 17:44 Ответить
а є вже відео живого контакту русскіх і корейців. у мене попкорн пропадає.
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05.11.2024 18:01 Ответить
Иди накуй , твоя моя не понимать..
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05.11.2024 18:13 Ответить
Если с дронов корейцам бросать вкусную еду, они сами сдадутся массово ))
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05.11.2024 21:51 Ответить
Учите китайский они его знают
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05.11.2024 22:26 Ответить
 
 