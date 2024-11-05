Оккупант о языковом барьере с северокорейцами: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский военный рассказывает о проблемах, которые возникают с северокорейскими наемниками из-за языкового барьера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам россиянина незнание языка принесет немало проблем на поле боя, из-за непонимания команд и деталей поставленных задач. Также оккупант сомневается в том, что в России найдется достаточно знатоков корейского языка, которые способны помочь нивелировать возможные проблемы, которые будут возникать при управлении северокорейскими солдатами.
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+17 Яр Холодний
показать весь комментарий05.11.2024 14:02 Ответить Ссылка
+9 Small Jerboa
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+7 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий05.11.2024 13:57 Ответить Ссылка
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" - Чё там? прибыли ваши эти...
- О-хооо...
- ... узкооглазые друзья?
- А-ха-ха, та да, за первую партию привезли @£#%...
- ... Тупые. Телефоны в жизни не видели. Рации не знают как нажать, что ответить. Как мы с ними будем...? Я, я, я не понимаю, как с ними идти-то. Он ничего не понимает, что ты ему говориш. @£#%... на своем - вообще ничего не понятно. Ха-ха...
- А, а как же вы с ними общаетесь-то?
- Ну, есть один переводчик, на пол-роты. То к тем бегает, то к тем.
- Так, а чё, он посрать с ними ходит?
- Хи-хи-хи. Так они сидят, глазами хлопают, нииxy& не понимают, блин. Говоришь с ними...
- Так пресаните их там..."