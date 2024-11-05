Значительная часть войск КНДР в настоящее время находится в прифронтовых регионах Курской области, - разведка Южной Кореи
В Россию прибыли более 10 тысяч военных из Северной Кореи для поддержки войны против Украины. Большинство из них находятся на прифронтовых территориях Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на брифинге заявил спикер министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кьо, опираясь на данные разведки.
"Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военнослужащих сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", - отметил Чон Ха Кьо.
Он добавил, что разведка пока еще не имеет данных об участии северокорейских военных в боях или гибели до 40 из них, о чем ранее заявляли некоторые СМИ.
Напомним, накануне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер также сообщил о 10 тысячах военных КНДР, которые прибыли в Курскую область.
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https://tsn.ua/********/ne-budut-pomirati-v-********-zelenskiy-zrobiv-zayavu-pro-francuzkih-viyskovih-2532931.html "Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових
Так а нахуа тогда этот цырк с ТЦКунами, зачем эти боровы мужиков кошмарят на улицах и пихают в бусик невинных? Что бы что? Лидор небойсь не хочет "пиримогу" делить с кем попало? Хочет сам перемагти кацапов. А то лавры еще делить придетса навеличнишему. Вот курва зеленая, и похер сколько украинцев погибнет. Лишь бы быть победителем одноосибным.
За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
Хоч один снаряд, чи ракета, впали їм на голови поки вони від*їдаються собачою тушонкою?
5 питань на мільйон баксів кожне - 1. Там уже побудували лінію укріплень? 2. Лінія укріплень така ж "потужна", як і в Харківській області, чи Донбасі? 3. Рашисти та зомбі Кіма зупиняться на кордоні, чи підуть далі? 4. Автобан Суджа - Суми уже добудований? 5. Шатли для північнокорейців Верещук уже запустила?
Чи зегниді соромно зізнатись, що тупонуло?
Хай зверне на когось іншого, як воно завжди робить, але поверніть наші бригади на рідну землю!!!