Значительная часть войск КНДР в настоящее время находится в прифронтовых регионах Курской области, - разведка Южной Кореи

В Россию прибыли более 10 тысяч военных из Северной Кореи для поддержки войны против Украины. Большинство из них находятся на прифронтовых территориях Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на брифинге заявил спикер министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кьо, опираясь на данные разведки.

"Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военнослужащих сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", - отметил Чон Ха Кьо.

Он добавил, что разведка пока еще не имеет данных об участии северокорейских военных в боях или гибели до 40 из них, о чем ранее заявляли некоторые СМИ.

Напомним, накануне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер также сообщил о 10 тысячах военных КНДР, которые прибыли в Курскую область.

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