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Значительная часть войск КНДР в настоящее время находится в прифронтовых регионах Курской области, - разведка Южной Кореи

За участь військових КНДР у війні проти України Німеччина може запровадити нові санкції

В Россию прибыли более 10 тысяч военных из Северной Кореи для поддержки войны против Украины. Большинство из них находятся на прифронтовых территориях Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на брифинге заявил спикер министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кьо, опираясь на данные разведки.

"Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военнослужащих сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", - отметил Чон Ха Кьо.

Он добавил, что разведка пока еще не имеет данных об участии северокорейских военных в боях или гибели до 40 из них, о чем ранее заявляли некоторые СМИ.

Напомним, накануне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер также сообщил о 10 тысячах военных КНДР, которые прибыли в Курскую область.

Также читайте: Войска КНДР в Курской области могут повлиять на ситуацию в регионе, - Пентагон

Автор: 

КНДР (1237) разведка (4205) Южная Корея (340) Курск (1160)


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Топ комментарии
+8
Україна в крові а клоун вперто тримає на Банковій сина ГРУ-шника єрмака і антимайданівця татарова.
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05.11.2024 08:58 Ответить
+7
Корейці будуть, а французи ні ? Якось принизливо до ВОЇНІВ Легіону ! Лідор не служив в армії, бо косячив, і не розуміє чоловіків, які обрали професію військового. Не для танців у плавках на сцені ж ! Цей гівнюк вчить український народ. А не багато він на себе взяв. Бо з усього його прорахунки - це вже не помилки, а доказ, що він - ГІВНЮК. Пішов би тихесенько поки Лихо спить. Хєроєм визволення Києва від кадирівців .
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05.11.2024 09:08 Ответить
+5
І знову... Слово "лидер" пишеться з літери "П".
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05.11.2024 08:57 Ответить
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Корейці - це перевірка Заходу на ВШИВІСТЬ. Відреагують стурбованістю, то "ввади китайцев вовочка!" Якщо Іноземний легіон Макрона примчить в Україну, тоді кацапи скажуть ОЙ, рано ще китайське м'ясо розкидати по чорнозему!
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05.11.2024 08:50 Ответить
"Лидер" же сказал, что нам не нужны иностранные военные, французы не будут умирать в Украине...
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05.11.2024 08:54 Ответить
І знову... Слово "лидер" пишеться з літери "П".
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05.11.2024 08:57 Ответить
Корейці будуть, а французи ні ? Якось принизливо до ВОЇНІВ Легіону ! Лідор не служив в армії, бо косячив, і не розуміє чоловіків, які обрали професію військового. Не для танців у плавках на сцені ж ! Цей гівнюк вчить український народ. А не багато він на себе взяв. Бо з усього його прорахунки - це вже не помилки, а доказ, що він - ГІВНЮК. Пішов би тихесенько поки Лихо спить. Хєроєм визволення Києва від кадирівців .
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05.11.2024 09:08 Ответить
Тут не важно что сделал бы Микрон. Тут важно что зебил не хочет делить перемогу, которой скорее всего никогда и не будет в таком случае. Он в принципе не хочет тут чужих армий, ведь тогда его затмят и он будет просто учасником, а не победителем!!!
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05.11.2024 10:48 Ответить
Это даже на сайте ТСН ПМС Г+Гшного была новость
https://tsn.ua/********/ne-budut-pomirati-v-********-zelenskiy-zrobiv-zayavu-pro-francuzkih-viyskovih-2532931.html "Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових

Так а нахуа тогда этот цырк с ТЦКунами, зачем эти боровы мужиков кошмарят на улицах и пихают в бусик невинных? Что бы что? Лидор небойсь не хочет "пиримогу" делить с кем попало? Хочет сам перемагти кацапов. А то лавры еще делить придетса навеличнишему. Вот курва зеленая, и похер сколько украинцев погибнет. Лишь бы быть победителем одноосибным.

За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
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05.11.2024 10:46 Ответить
Повернути Залужного проблематично але його команду, що відстронили разом з ним реально. Зермаки ротом безуглої кошмарять військове керівництво для чого ? Щоб посіяти хаос ?.
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05.11.2024 08:51 Ответить
Так вже не робиться. На Заході. Ось чого ці "слуги" не спішать в ЄС або НАТО насправді, а лише базікають. Бо правильно треба після СТРАТЕГІЧНИХ ПОМИЛОК звільняти державну посаду, щоб дати можливість виправити всі їхні прорахунки, плани АБВГДЕЙКА та Мирний План ! Лідор не зміниться ментально, він же - БОВДУР схожий на Стецька звідомої вистави.
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05.11.2024 09:13 Ответить
І що тепер? Не чіпати чучхеїстів, доки вони не розпочнуть вбивати наших на передовій?
Хоч один снаряд, чи ракета, впали їм на голови поки вони від*їдаються собачою тушонкою?
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05.11.2024 08:56 Ответить
Україна в крові а клоун вперто тримає на Банковій сина ГРУ-шника єрмака і антимайданівця татарова.
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05.11.2024 08:58 Ответить
А давайте уявимо, що наш Верховний таки виведе війська з курської області.
5 питань на мільйон баксів кожне - 1. Там уже побудували лінію укріплень? 2. Лінія укріплень така ж "потужна", як і в Харківській області, чи Донбасі? 3. Рашисти та зомбі Кіма зупиняться на кордоні, чи підуть далі? 4. Автобан Суджа - Суми уже добудований? 5. Шатли для північнокорейців Верещук уже запустила?
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05.11.2024 09:00 Ответить
Ліній оборони ніде не будують.
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05.11.2024 09:04 Ответить
Курська операція мала на меті інше. Відвернути сили й увагу кацапського Генштабу. Сьогодні видно - не сталось. Сили у кацапів поповнились корейцями, а не штурмзеками з Донбасу. А герасимов не запанікував і продовжує свій план.
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05.11.2024 09:17 Ответить
Господи, ну чому не повернуть наших військових з тої клятої курщини? Ну не пройшов план найвеличнішого, то що тепер,- кинути їх в раша-корейську м'ясорубку та ще й на чужій території???

Чи зегниді соромно зізнатись, що тупонуло?
Хай зверне на когось іншого, як воно завжди робить, але поверніть наші бригади на рідну землю!!!
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05.11.2024 09:48 Ответить
Причин багато і одна з них - Сум не буде як немає вже Вовчанська
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05.11.2024 10:58 Ответить
 
 