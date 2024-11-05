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Новини
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Значна частина військ КНДР нині перебуває в прифронтових регіонах Курської області, - розвідка Південної Кореї

За участь військових КНДР у війні проти України Німеччина може запровадити нові санкції

У Росію прибули понад 10 тисяч військових з Північної Кореї для підтримки війни проти України. Більшість з них перебувають на прифронтових територіях Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це на брифінгу заявив  речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Ко, опираючись на дані розвідки.

"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців наразі перебувають у Росії, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", - зазначив Чон Ха Ко.

Він додав, що розвідка поки ще не має даних про участь північнокорейських військових у боях чи загибель до 40 з них, про що раніше заявляли деякі ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні речник Державного департаменту США Метью Міллер також повідомив про 10 тисяч військових КНДР, які прибули у Курську область.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська КНДР у Курській області можуть вплинути на ситуацію в регіоні, - Пентагон

Автор: 

КНДР (1274) розвідка (3894) Південна Корея (469) Курськ (1172)


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Топ коментарі
+8
Україна в крові а клоун вперто тримає на Банковій сина ГРУ-шника єрмака і антимайданівця татарова.
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05.11.2024 08:58 Відповісти
+7
Корейці будуть, а французи ні ? Якось принизливо до ВОЇНІВ Легіону ! Лідор не служив в армії, бо косячив, і не розуміє чоловіків, які обрали професію військового. Не для танців у плавках на сцені ж ! Цей гівнюк вчить український народ. А не багато він на себе взяв. Бо з усього його прорахунки - це вже не помилки, а доказ, що він - ГІВНЮК. Пішов би тихесенько поки Лихо спить. Хєроєм визволення Києва від кадирівців .
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05.11.2024 09:08 Відповісти
+5
І знову... Слово "лидер" пишеться з літери "П".
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05.11.2024 08:57 Відповісти
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Корейці - це перевірка Заходу на ВШИВІСТЬ. Відреагують стурбованістю, то "ввади китайцев вовочка!" Якщо Іноземний легіон Макрона примчить в Україну, тоді кацапи скажуть ОЙ, рано ще китайське м'ясо розкидати по чорнозему!
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05.11.2024 08:50 Відповісти
"Лидер" же сказал, что нам не нужны иностранные военные, французы не будут умирать в Украине...
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05.11.2024 08:54 Відповісти
І знову... Слово "лидер" пишеться з літери "П".
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05.11.2024 08:57 Відповісти
Корейці будуть, а французи ні ? Якось принизливо до ВОЇНІВ Легіону ! Лідор не служив в армії, бо косячив, і не розуміє чоловіків, які обрали професію військового. Не для танців у плавках на сцені ж ! Цей гівнюк вчить український народ. А не багато він на себе взяв. Бо з усього його прорахунки - це вже не помилки, а доказ, що він - ГІВНЮК. Пішов би тихесенько поки Лихо спить. Хєроєм визволення Києва від кадирівців .
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05.11.2024 09:08 Відповісти
Тут не важно что сделал бы Микрон. Тут важно что зебил не хочет делить перемогу, которой скорее всего никогда и не будет в таком случае. Он в принципе не хочет тут чужих армий, ведь тогда его затмят и он будет просто учасником, а не победителем!!!
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05.11.2024 10:48 Відповісти
Это даже на сайте ТСН ПМС Г+Гшного была новость
https://tsn.ua/********/ne-budut-pomirati-v-********-zelenskiy-zrobiv-zayavu-pro-francuzkih-viyskovih-2532931.html "Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових

Так а нахуа тогда этот цырк с ТЦКунами, зачем эти боровы мужиков кошмарят на улицах и пихают в бусик невинных? Что бы что? Лидор небойсь не хочет "пиримогу" делить с кем попало? Хочет сам перемагти кацапов. А то лавры еще делить придетса навеличнишему. Вот курва зеленая, и похер сколько украинцев погибнет. Лишь бы быть победителем одноосибным.

За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
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05.11.2024 10:46 Відповісти
Повернути Залужного проблематично але його команду, що відстронили разом з ним реально. Зермаки ротом безуглої кошмарять військове керівництво для чого ? Щоб посіяти хаос ?.
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05.11.2024 08:51 Відповісти
Так вже не робиться. На Заході. Ось чого ці "слуги" не спішать в ЄС або НАТО насправді, а лише базікають. Бо правильно треба після СТРАТЕГІЧНИХ ПОМИЛОК звільняти державну посаду, щоб дати можливість виправити всі їхні прорахунки, плани АБВГДЕЙКА та Мирний План ! Лідор не зміниться ментально, він же - БОВДУР схожий на Стецька звідомої вистави.
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05.11.2024 09:13 Відповісти
І що тепер? Не чіпати чучхеїстів, доки вони не розпочнуть вбивати наших на передовій?
Хоч один снаряд, чи ракета, впали їм на голови поки вони від*їдаються собачою тушонкою?
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05.11.2024 08:56 Відповісти
Україна в крові а клоун вперто тримає на Банковій сина ГРУ-шника єрмака і антимайданівця татарова.
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05.11.2024 08:58 Відповісти
А давайте уявимо, що наш Верховний таки виведе війська з курської області.
5 питань на мільйон баксів кожне - 1. Там уже побудували лінію укріплень? 2. Лінія укріплень така ж "потужна", як і в Харківській області, чи Донбасі? 3. Рашисти та зомбі Кіма зупиняться на кордоні, чи підуть далі? 4. Автобан Суджа - Суми уже добудований? 5. Шатли для північнокорейців Верещук уже запустила?
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05.11.2024 09:00 Відповісти
Ліній оборони ніде не будують.
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05.11.2024 09:04 Відповісти
Курська операція мала на меті інше. Відвернути сили й увагу кацапського Генштабу. Сьогодні видно - не сталось. Сили у кацапів поповнились корейцями, а не штурмзеками з Донбасу. А герасимов не запанікував і продовжує свій план.
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05.11.2024 09:17 Відповісти
Господи, ну чому не повернуть наших військових з тої клятої курщини? Ну не пройшов план найвеличнішого, то що тепер,- кинути їх в раша-корейську м'ясорубку та ще й на чужій території???

Чи зегниді соромно зізнатись, що тупонуло?
Хай зверне на когось іншого, як воно завжди робить, але поверніть наші бригади на рідну землю!!!
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05.11.2024 09:48 Відповісти
Причин багато і одна з них - Сум не буде як немає вже Вовчанська
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05.11.2024 10:58 Відповісти
 
 