Значна частина військ КНДР нині перебуває в прифронтових регіонах Курської області, - розвідка Південної Кореї

У Росію прибули понад 10 тисяч військових з Північної Кореї для підтримки війни проти України. Більшість з них перебувають на прифронтових територіях Курської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це на брифінгу заявив речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Ко, опираючись на дані розвідки.

"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців наразі перебувають у Росії, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", - зазначив Чон Ха Ко.

Він додав, що розвідка поки ще не має даних про участь північнокорейських військових у боях чи загибель до 40 з них, про що раніше заявляли деякі ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні речник Державного департаменту США Метью Міллер також повідомив про 10 тисяч військових КНДР, які прибули у Курську область.

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