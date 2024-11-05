Значна частина військ КНДР нині перебуває в прифронтових регіонах Курської області, - розвідка Південної Кореї
У Росію прибули понад 10 тисяч військових з Північної Кореї для підтримки війни проти України. Більшість з них перебувають на прифронтових територіях Курської області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це на брифінгу заявив речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха Ко, опираючись на дані розвідки.
"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців наразі перебувають у Росії, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", - зазначив Чон Ха Ко.
Він додав, що розвідка поки ще не має даних про участь північнокорейських військових у боях чи загибель до 40 з них, про що раніше заявляли деякі ЗМІ.
Нагадаємо, напередодні речник Державного департаменту США Метью Міллер також повідомив про 10 тисяч військових КНДР, які прибули у Курську область.
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https://tsn.ua/********/ne-budut-pomirati-v-********-zelenskiy-zrobiv-zayavu-pro-francuzkih-viyskovih-2532931.html "Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових
Так а нахуа тогда этот цырк с ТЦКунами, зачем эти боровы мужиков кошмарят на улицах и пихают в бусик невинных? Что бы что? Лидор небойсь не хочет "пиримогу" делить с кем попало? Хочет сам перемагти кацапов. А то лавры еще делить придетса навеличнишему. Вот курва зеленая, и похер сколько украинцев погибнет. Лишь бы быть победителем одноосибным.
За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.
Хоч один снаряд, чи ракета, впали їм на голови поки вони від*їдаються собачою тушонкою?
5 питань на мільйон баксів кожне - 1. Там уже побудували лінію укріплень? 2. Лінія укріплень така ж "потужна", як і в Харківській області, чи Донбасі? 3. Рашисти та зомбі Кіма зупиняться на кордоні, чи підуть далі? 4. Автобан Суджа - Суми уже добудований? 5. Шатли для північнокорейців Верещук уже запустила?
Чи зегниді соромно зізнатись, що тупонуло?
Хай зверне на когось іншого, як воно завжди робить, але поверніть наші бригади на рідну землю!!!