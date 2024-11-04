Близько 10 тис. військових КНДР перебувають на Курщині і можуть вступити в бій найближчими днями, - Держдепартамент США
За оцінками США, 10 тисяч військових з Північної Кореї перебувають у Курської області РФ, неподалік від кордону з Україною.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар заявив минулого тижня, що близько 8 тисяч північнокорейських військових були відправлені до Курської області. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч відправилися туди, і можуть вступити в бій впродовж ближчих днів", - заявив Міллер.
У цьому зв’язку він висловив стурбованість США у зв’язку з нарощуванням військового партнерства між Росією і КНДР.
Міллер також зазначив, що у Вашингтоні бачили повідомлення ЗМІ про участь підрозділів КНДР у воєнних діях. Він зауважив, що наразі не може офіційно підтвердити від імені США цієї інформації. Однак, за його словами, якщо північнокорейські військові дійсно залучені на боці РФ, вони стають законною ціллю для ураження, підкреслив представник Держдепу.
Участь військ КНДР у війні РФ проти України
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.
25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".
У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.
Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.
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Найчастіше вживається для образливого найменування американців.
Але кугутам можна...
Во времена Чехова пиндосами в России уничижительно называли черноморских греков. В разговорной речи часто употреблялись такие уличные дразнилки: «грек-пиндос - соленый нос» или «грек-пиндос сел на пару колес, поехал в Афины продавать маслины». По наиболее убедительной версии, первоначально этим словом именовали переселенцев из Пинда, бедной и малоразвитой горной области на северо-западе Эллады.
у Куприна («Вот таким манером какой-нибудь этакий греческий пиндос наберет полное судно черкесов с женщинами и ребятишками и везет») и Паустовского («О, проклятый сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки!»)
https://www.facebook.com/LoveGreeceRu Вигуглив ТУТ
Ідею Макрона, яку відкинув найвеличніший лідор всіх Всесвітів, взяв на озброєння кремлядський щур? Цілком можливо...
Нам лишається лише спостерігати....
До того ж, навіть у тій статті американський журналіст написав, що ці "Страйкери", "можливо" передадуть українським підрозділам у Курській області.
Ukrainian forces in their 270-square-mile salient in Kursk are getting a boost, too - potentially in the form of hundreds of American-made Stryker armored vehicles.
Украинские силы в своем выступе площадью 270 квадратных миль в Курске также получают поддержку - возможно, в виде сотен бронемашин Stryker американского производства.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/11/02/ukraine-is-getting-another-200-stryker-vehicles-just-in-time-to-meet-a-north-korean-onslaught/
Пленки Мельниченко, кто подслушивал Гончарука. В нашем продажном обществе кадры с камер на касках и беспилотника могут оказаться где угодно, до суда в Гааге.
Если опер посчитает возможным записать добровольную здачу, у пленного кацапа будет только одно преимущество. Перед обменом спросят его желание.
Т.е. у него будет возможность всю войну пересидеть в украинском плену.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9nd4p0qnvo