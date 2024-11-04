Близько 10 тис. військових КНДР перебувають на Курщині і можуть вступити в бій найближчими днями, - Держдепартамент США

За оцінками США, 10 тисяч військових з Північної Кореї перебувають у Курської області РФ, неподалік від кордону з Україною.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар заявив минулого тижня, що близько 8 тисяч північнокорейських військових були відправлені до Курської області. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч відправилися туди, і можуть вступити в бій впродовж ближчих днів", - заявив Міллер.

У цьому зв’язку він висловив стурбованість США у зв’язку з нарощуванням військового партнерства між Росією і КНДР.

Міллер також зазначив, що у Вашингтоні бачили повідомлення ЗМІ про участь підрозділів КНДР у воєнних діях. Він зауважив, що наразі не може офіційно підтвердити від імені США цієї інформації. Однак, за його словами, якщо північнокорейські військові дійсно залучені на боці РФ, вони стають законною ціллю для ураження, підкреслив представник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР мінометами, автоматами АК-12, кулеметами, ПТРК "Фєнікс" та РПГ-7, - ГУР

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.