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Новости Война
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Около 10 тыс. военных КНДР находятся на Курщине и могут вступить в бой в ближайшие дни, - Госдепартамент США

Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через війська КНДР в Росії

По оценкам США, 10 тысяч военных из Северной Кореи находятся в Курской области РФ, недалеко от границы с Украиной.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь заявил на прошлой неделе, что около 8 тысяч северокорейских военных были отправлены в Курскую область. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч отправились туда и могут вступить в бой в течение ближайших дней", - заявил Миллер.

В этой связи он выразил обеспокоенность США в связи с наращиванием военного партнерства между Россией и КНДР.

Миллер также отметил, что в Вашингтоне видели сообщения СМИ об участии подразделений КНДР в военных действиях. Он отметил, что пока не может официально подтвердить от имени США эту информацию. Однако, по его словам, если северокорейские военные действительно вовлечены на стороне РФ, они становятся законной целью для поражения, подчеркнул представитель Госдепа.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Автор: 

Госдепартамент США (1857) КНДР (1239) Курск (1160)


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Топ комментарии
+7
Піндос, пендос - слово-етнофолізм, поширене в розмовній російській мові.
Найчастіше вживається для образливого найменування американців.

Але кугутам можна...
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04.11.2024 22:13 Ответить
+5
Якщо м'ясо з КНДР зав'яже наших військових на Курщині, то вся ця "курська авантюра" перетвориться на пастку для України: спочатку ми відтягували військо рашистів до Курщини, а тепер вони вивільняють свої дивізії корейцями, сковуючі наші боєздатні бригади на Курщині, а своїх перекидають на Донеччину чи Запоріжжя.
Ідею Макрона, яку відкинув найвеличніший лідор всіх Всесвітів, взяв на озброєння кремлядський щур? Цілком можливо...
Нам лишається лише спостерігати....
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04.11.2024 21:56 Ответить
+5
Креативна натура бачить Світ через бульбулятор.
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04.11.2024 21:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зеля вже 11 тищ побачив. І це тіко сьогодні.
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04.11.2024 21:48 Ответить
Креативна натура бачить Світ через бульбулятор.
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04.11.2024 21:58 Ответить
"Висловили стурбованість" (с)
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04.11.2024 21:59 Ответить
200 бтр Страйкер виписали на підсилення сил вторгнення. А Блазень хоча б 10 бтр 4 самий найближчий аналог Страйкера в Україні надав на допомогу людям?
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04.11.2024 22:09 Ответить
Ви взагалі хворі на голову? Це як гендиректор фірми який допомагає прибиральщикам мити підлогу замість того щоб нормально організувати їх роботу! В його управлінні фінансові потоки майже на трильйон гривень, хай краще організує роботу нормальну а не подачки давати!
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05.11.2024 04:27 Ответить
Піндос, пендос - слово-етнофолізм, поширене в розмовній російській мові.
Найчастіше вживається для образливого найменування американців.

Але кугутам можна...
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04.11.2024 22:13 Ответить
Це стара одеська назва греків-рибалок....як вона перекочувала на американців невідомо
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05.11.2024 09:45 Ответить
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05.11.2024 11:12 Ответить
«У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться... Надо выходить замуж... А за кого прикажете?… Ну, за неимением порядочных, развитых людей и выходят бог знает за кого, за разных маклеров да пиндосов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандальничать». Этот текст - не репортаж современного бульварного издания и не пост в социальной сети, а фрагмент повести Чехова «Огни», написанной в 1888 году.

Во времена Чехова пиндосами в России уничижительно называли черноморских греков. В разговорной речи часто употреблялись такие уличные дразнилки: «грек-пиндос - соленый нос» или «грек-пиндос сел на пару колес, поехал в Афины продавать маслины». По наиболее убедительной версии, первоначально этим словом именовали переселенцев из Пинда, бедной и малоразвитой горной области на северо-западе Эллады.

у Куприна («Вот таким манером какой-нибудь этакий греческий пиндос наберет полное судно черкесов с женщинами и ребятишками и везет») и Паустовского («О, проклятый сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки!»)
https://www.facebook.com/LoveGreeceRu Вигуглив ТУТ
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05.11.2024 18:21 Ответить
Якщо м'ясо з КНДР зав'яже наших військових на Курщині, то вся ця "курська авантюра" перетвориться на пастку для України: спочатку ми відтягували військо рашистів до Курщини, а тепер вони вивільняють свої дивізії корейцями, сковуючі наші боєздатні бригади на Курщині, а своїх перекидають на Донеччину чи Запоріжжя.
Ідею Макрона, яку відкинув найвеличніший лідор всіх Всесвітів, взяв на озброєння кремлядський щур? Цілком можливо...
Нам лишається лише спостерігати....
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04.11.2024 21:56 Ответить
І донити..щоб наші вояки тримались.
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04.11.2024 22:01 Ответить
Близько 10 тис. військових КНДР перебувають на Курщині і можуть вступити в бій найближчими днями, - Держдепартамент США Джерело:

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04.11.2024 22:00 Ответить
Американці вже весь попкорн з'їли і пиво випили, а ті ніяк в бої не вступають. Американці стурбовані, що їм доведеться знову йти в крамницю.
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04.11.2024 22:02 Ответить
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04.11.2024 22:07 Ответить
Американці 200 бронетранспортерів страйкер нових виписали недавно для підсилення сил вторгнення в російський лаптєстан. Тут на цензор.НЕТ була сьогодні новина.
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04.11.2024 22:06 Ответить
То журналістські домисли з "Форбсу". Офіційні джерела поки що такої інформації не надають.

До того ж, навіть у тій статті американський журналіст написав, що ці "Страйкери", "можливо" передадуть українським підрозділам у Курській області.

Ukrainian forces in their 270-square-mile salient in Kursk are getting a boost, too - potentially in the form of hundreds of American-made Stryker armored vehicles.

Украинские силы в своем выступе площадью 270 квадратных миль в Курске также получают поддержку - возможно, в виде сотен бронемашин Stryker американского производства.

https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/11/02/ukraine-is-getting-another-200-stryker-vehicles-just-in-time-to-meet-a-north-korean-onslaught/
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04.11.2024 22:21 Ответить
Але ж 200 якісних бтр Страйкер точно дадуть. А вони якісні. Навіть набагато кращі за вершину українських бтр - бтр 4, з якого у Маріуполі бмп російські в лоб били і навіть танк підбили, попавши між котками.
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04.11.2024 22:26 Ответить
А що ті корейці можуть? Вони ж повністю необстріляні? Тільки будуть масово гинути.
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04.11.2024 22:07 Ответить
Чмобіки-2. Вже проходили, а розуму так і не додалось...
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04.11.2024 22:53 Ответить
Відео на Цензорі було як на них гранату скинули, коли вони кучно стояли в окопі під накриттям з дощу як вівці. Не знаю як там в кого розуму не додалось, але вони дійсно ще ті вояки зараз.
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04.11.2024 23:15 Ответить
Вже була новина, що то фейкове відео. Як і фото нібито загиблого корейця
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05.11.2024 08:41 Ответить
Эта тварь ***** не подставляет своих кацапов дохнуть, это резерв, но наняло ускоглазую - нечисть...
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04.11.2024 22:13 Ответить
Недавно было видео как на них гранату скинули из бпла. Они тупо стояли кучно в окопе
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04.11.2024 22:16 Ответить
А де це відео було?
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04.11.2024 22:20 Ответить
Тут на цензорі.
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04.11.2024 22:21 Ответить
Косоокі жужжащую пташку навіть в інтернетах не бачили,бо такої розкоші як ютуб їхній вареник не дозволяє,зато познайомились з дроном )
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04.11.2024 23:19 Ответить
Фейк
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04.11.2024 23:17 Ответить
Вот их точно в плен можно не брать. В идеале живьем скармливать собакам. Так сказать, инвертировать пищевую цепочку.
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04.11.2024 22:48 Ответить
Дві третини підлітки , а решта до 20 років . Тре брати в полон , і віддавати Південній Кореї на перевиховання .
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04.11.2024 23:14 Ответить
Это можно сделать с пробной партией. но если будут сопротивляться - то какой смысл рисковать жизнями наших бойцов? Мордору они не нужны, а Ким вряд ли будет забирать тех, кто потерял честь и сдался в плен. То есть, их даже на наших не выменяешь. Это война и все пособники рашистов с оружием в руках должны быть уничтожены. Иначе сюда на сафари пол Мира отморозков съедется.
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04.11.2024 23:21 Ответить
Пане , в полон тих хто пручається не беруть . А якщо без зброї, руки до гори , то ок .
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04.11.2024 23:51 Ответить
Вот как раз в случае с корейцами их в любом виде в плен можно не брать. Они сами прекрасно понимают, что это не их война.
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05.11.2024 00:03 Ответить
Провокатор ? Це кацапи вбивають полонених . Ми ніколи такими не були, і не будемо .
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05.11.2024 00:09 Ответить
Я не призывал убивать пленных, я предлагаю не брать северокорейцев в плен. Если ты не видишь разницу, это твоя проблема. А провокатор - твой папа, не научил тебя нормально общаться.
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05.11.2024 00:49 Ответить
Вообще, вы сейчас предлагаете рядовым штурмовикам ЗСУ совершать военные преступления. Может комдив издаст приказ? Нет. Вы сами там.
Пленки Мельниченко, кто подслушивал Гончарука. В нашем продажном обществе кадры с камер на касках и беспилотника могут оказаться где угодно, до суда в Гааге.
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05.11.2024 08:20 Ответить
Тата, в плен берут всех кого Бог в лице пехотинца ВСУ решит оставить жить.
Если опер посчитает возможным записать добровольную здачу, у пленного кацапа будет только одно преимущество. Перед обменом спросят его желание.
Т.е. у него будет возможность всю войну пересидеть в украинском плену.
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05.11.2024 08:25 Ответить
Нужно развивать наступление в Курской области. У нас больше шансов взять Курск, чем у орков - Киев. А взятие Курска потребует от орков долго сносить его КАБами. То же самое неплохо бы сделать с Белгородом.
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04.11.2024 22:50 Ответить
Від В'єтнаму до Ірану. Як північнокорейці воювали за інші країни.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9nd4p0qnvo
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04.11.2024 23:16 Ответить
Ну, такое. Северная Корея давно не воевала с регулярной армией технологически развитой страны.
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04.11.2024 23:25 Ответить
Згодна з вами. .
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04.11.2024 23:53 Ответить
Знову насміхаєтесь над північнокорейцями ?
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05.11.2024 00:34 Ответить
А что нам нужно делать? Бояться их? Если биомусор нападает на цивилизованных людей, его нужно чистить.
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05.11.2024 00:51 Ответить
Вже кацапня https://gordonua.com/ukr/news/military-actions/rosija-perekinula-v-kursku-oblast-vzhe-11-tis-bijtsiv-z-kndr-ne-bachimo-reaktsiji-partneriv-zelenskij-1723641.html перекинула в Курську область 11 тис. дурнiв із КНДР
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05.11.2024 08:11 Ответить
РФ захищає свою територію за рахунок громадян інших країн. Чому того ж не робить Україна?
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05.11.2024 09:56 Ответить
А кто то из зеленого шапито хоть выразил недовольство этими действиями КНДР и московии на международном уровне, или молчат потому что им это нравится?
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05.11.2024 11:55 Ответить
***** там Писюнграевским ублюдкам делать.Хай Украину защищают
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05.11.2024 13:09 Ответить
За великим рахунком їх, кореців, нема на теріторії України. І шо там ху...о робить на своїй теріторії це йоьго справа. Американці саме тому і дають стриману допомогу з затого що зеленский вирішив погратись у недонаполіона. Кинув кращу техніку у цю аферу, при цьому має катастрофічний фронт на сході.
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05.11.2024 13:55 Ответить
 
 