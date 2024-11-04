Около 10 тыс. военных КНДР находятся на Курщине и могут вступить в бой в ближайшие дни, - Госдепартамент США
По оценкам США, 10 тысяч военных из Северной Кореи находятся в Курской области РФ, недалеко от границы с Украиной.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь заявил на прошлой неделе, что около 8 тысяч северокорейских военных были отправлены в Курскую область. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч отправились туда и могут вступить в бой в течение ближайших дней", - заявил Миллер.
В этой связи он выразил обеспокоенность США в связи с наращиванием военного партнерства между Россией и КНДР.
Миллер также отметил, что в Вашингтоне видели сообщения СМИ об участии подразделений КНДР в военных действиях. Он отметил, что пока не может официально подтвердить от имени США эту информацию. Однако, по его словам, если северокорейские военные действительно вовлечены на стороне РФ, они становятся законной целью для поражения, подчеркнул представитель Госдепа.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
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Найчастіше вживається для образливого найменування американців.
Але кугутам можна...
Во времена Чехова пиндосами в России уничижительно называли черноморских греков. В разговорной речи часто употреблялись такие уличные дразнилки: «грек-пиндос - соленый нос» или «грек-пиндос сел на пару колес, поехал в Афины продавать маслины». По наиболее убедительной версии, первоначально этим словом именовали переселенцев из Пинда, бедной и малоразвитой горной области на северо-западе Эллады.
у Куприна («Вот таким манером какой-нибудь этакий греческий пиндос наберет полное судно черкесов с женщинами и ребятишками и везет») и Паустовского («О, проклятый сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки!»)
https://www.facebook.com/LoveGreeceRu Вигуглив ТУТ
Ідею Макрона, яку відкинув найвеличніший лідор всіх Всесвітів, взяв на озброєння кремлядський щур? Цілком можливо...
Нам лишається лише спостерігати....
До того ж, навіть у тій статті американський журналіст написав, що ці "Страйкери", "можливо" передадуть українським підрозділам у Курській області.
Ukrainian forces in their 270-square-mile salient in Kursk are getting a boost, too - potentially in the form of hundreds of American-made Stryker armored vehicles.
Украинские силы в своем выступе площадью 270 квадратных миль в Курске также получают поддержку - возможно, в виде сотен бронемашин Stryker американского производства.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/11/02/ukraine-is-getting-another-200-stryker-vehicles-just-in-time-to-meet-a-north-korean-onslaught/
Пленки Мельниченко, кто подслушивал Гончарука. В нашем продажном обществе кадры с камер на касках и беспилотника могут оказаться где угодно, до суда в Гааге.
Если опер посчитает возможным записать добровольную здачу, у пленного кацапа будет только одно преимущество. Перед обменом спросят его желание.
Т.е. у него будет возможность всю войну пересидеть в украинском плену.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd9nd4p0qnvo