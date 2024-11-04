Около 10 тыс. военных КНДР находятся на Курщине и могут вступить в бой в ближайшие дни, - Госдепартамент США

По оценкам США, 10 тысяч военных из Северной Кореи находятся в Курской области РФ, недалеко от границы с Украиной.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь заявил на прошлой неделе, что около 8 тысяч северокорейских военных были отправлены в Курскую область. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч отправились туда и могут вступить в бой в течение ближайших дней", - заявил Миллер.

В этой связи он выразил обеспокоенность США в связи с наращиванием военного партнерства между Россией и КНДР.

Миллер также отметил, что в Вашингтоне видели сообщения СМИ об участии подразделений КНДР в военных действиях. Он отметил, что пока не может официально подтвердить от имени США эту информацию. Однако, по его словам, если северокорейские военные действительно вовлечены на стороне РФ, они становятся законной целью для поражения, подчеркнул представитель Госдепа.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.